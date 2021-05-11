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У Данії суд засудив до в'язниці росіянина за шпигунство

Автор: Артур Родивилов

Суд у данському місті Ольбурзі визнав 36-річного громадянина Росії винним у шпигунської діяльності і призначив йому покарання в три роки позбавлення волі. Крім того, росіянин засуджений до депортації з постійно діючою забороною на зворотний в'їзд до Данії.

Про це повідомляється на сайті судів країни.

Як уточнюється в повідомленні на сайті суду, засуджений "протягом багатьох років збирав інформацію про данський технічний університет, а також про підприємство в Північній Ютландії, передавав цю інформацію російській розвідці, в тому числі за винагороду".

Ім'я засудженого не називається, судове засідання проходило за зачиненими дверима. Захист має намір оскаржити вирок.

Раніше, в грудні, повідомлялося, що прокуратура Данії підозрює росіянина в передачі російській розвідці інформації про данські енергетичні технології. Він перебував під вартою з липня 2020 року, провини своєї не визнав. Справа заснована на результатах масштабного розслідування, проведеного службою поліцейської розвідки.

Перед затриманням інженер-хімік з російським громадянством, який прожив в Данії 12 років, працював у фірмі SetEnergy, розташованій в Ольбурзі. Вона розробляла екологічні паливні елементи. До цього він отримав докторський ступінь в данському технічному університеті.

У березні кількох осіб за підозрою в шпигунстві на користь Росії затримали в Болгарії. Затримані не були російськими громадянами.

РБК-Україна раніше писало, що в серпні минулого року Австрія вперше в історії вислала російського дипломата через шпигунський скандал.

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