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В Дании проходит масштабная операция из-за вероятной подготовки теракта

Новости » Происшествия     11.12.2019 - 17:55
В Дании проходит масштабная операция из-за вероятной подготовки теракта
Иллюстративное фото (interpol int)

Операция проводится из-за подозрения в подготовке теракта исламистами

В Дании полиция проводит масштабную спецоперацию по всей стране из-за подозрения о возможной подготовке террористического акта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщили в местной полиции, по всей стране проходят операции, связанные с возможной подготовкой теракта из исламистских мотивов. Спецслужбы совместно с правоохранителями проведут пресс-конференцию.

"В настоящее время полиция проводит масштабные действия", - рассказали в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что в Польше задержали гражданина Украины, подозреваемого в подготовке теракта. Задержанный украинец планировал взорвать автомобиль возле торгового центра в Пулавах. За два месяца до задержания мужчина принял ислам и сменил имя на Мухаммед. Ему грозит до 5 лет тюрьмы.

Также РБК-Украина писало, что 29 ноября в Британии мужчина, вооруженный ножом, начал нападать на людей на Лондонском мосту. Вскоре на место происшествия прибыли правоохранители и открыли стрельбу. Полицейские убили нападавшего, а событие было квалифицировано как теракт. На теле мужчины был обнаружен муляж пояса смертника. В результате нападения двое людей умерли. Террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за инцидент.

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