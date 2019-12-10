В Польше задержали украинца за подготовку теракта

Иллюстративное фото (facebook.com/PolicjaPL)

Украинец готовил нападение на торговый центр

Агентство внутренней безопасности Польши задержало гражданина Украины по подозрению в подготовке теракта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на rmf24.pl.

Сообщается, что прокуратура Люблина санкционировала задержание гражданина Украины Максима С., который, по данным польских спецслужб, планировал подорвать автомобиль возле торгового центра в Пулавах.

По словам главы Люблинской прокуратуры Мацея Флоркевича, украинец за два месяца до этого принял ислам и сменил имя на Мухаммед, а также встречался с людьми, которые могли помочь ему осуществить теракт, покупал вещества и искал в Интернете информацию о взрывных устройствах. Кроме того, он планировал купить машину, которая должна была быть использована для нападения.

Также по данным польских правоохранителей, Максим С. в Варшаве общался со сторонниками радикального исламизма, поддерживал контакты с людьми из Таджикистана и гражданами России чеченской национальности.

Украинец был задержан 4 декабря и находится под стражей с 6 декабря. Ему грозит до 5 лет тюрьмы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Люблинском воеводстве Польши были найдены тела двух украинцев со следами насильственной смерти.