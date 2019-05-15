В Дании начались общественные консультации по третьему маршруту "Северного потока-2"

Датское энергетическое агентство (ДЭА) представило на рассмотрение общественности отчет об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) маршрута морского российского газопровода "Северный поток-2", юго-восточнее острова Борнхольм. Об этом сообщается на сайте Nord Stream 2 AG.

Сообщается, что этот маршрут проходит через исключительную экономическую зону Дании, за пределами датских территориальных вод.

Отчет включает полную информацию об основных характеристиках и технических решениях планируемой газопроводной системы, а также детальную оценку потенциальных воздействий на физико-химическую, биологическую и социально-экономическую среду в датском секторе.

Кроме того, в отчете содержится оценка потенциальных трансграничных воздействий в связи с планируемыми работами на датском участке, и определены меры по предотвращению и снижению потенциальных неблагоприятных воздействий на окружающую среду.

Общественность, органы власти и неправительственные организации Дании могут направлять замечания и вопросы, касающиеся документации по ОВОС, в ДЭА до 10 июля, говорится в сообщении.

Напомним, 15 апреля оператор проекта "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG подал Дании третью заявку по маршруту газопровода в водах южнее острова Борнхольм.

До этого "Газпром" получил очередной отказ от властей Дании относительно маршрута "Северного потока-2". Датское энергетическое агенство попросило компанию