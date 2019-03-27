Дания просит дополнительную экоэкспертизу по "Северному потоку-2"

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Nord Stream 2 внимательно изучит запрос от Дании и примет решение о дальнейших шагах

Датское энергетическое агенство попросило компанию Nord Stream 2 включить в экологическую оценку вариант маршрута в датской исключительной экономической зоне, к югу от острова Борнхольм. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

По словам представителя компании Nord Stream 2 AG, компания внимательно изучит данный запрос от Дании и примет решение о дальнейших шагах.

В 2017 году Дания приняла поправки к закону о континентальном шельфе, согласно которым Министерство иностранных дел Дании может отклонить заявку на строительство трубопровода в территориальных водах страны. В 2018 году Nord Stream 2 AG направила Дании вариант альтернативного маршрута "Северного потока - 2", который проходит в исключительной экономической зоне Дании - к северо-западу, а не к югу от острова Борнхольм. В этом случае строительство газопровода регулируется Конвенцией ООН по морскому праву, таким образом, Министерство иностранных дел Дании уже не сможет заблокировать проект.

При этом предпочтительным для Nord Stream 2 AG по-прежнему остается первоначальный вариант маршрута, и в компании рассчитывают, что датские власти одобрят именно его.

По сообщению НАК "Нафтогаз Украины" датское агентство отказало "Северному потоку-2" в использовании северного маршрута вокруг острова Борнхольм.

Ранее РБК-Украина сообщало, что российская компания "Газпром" получила очередной отказ от властей Дании относительно маршрута "Северного потока-2". С таким заявлением выступила пресс-служба украинской компании "Нафтогаз". Ранее разрешения о строительстве российского газопровода дали Германия, Финляндия и Швеция.

Кроме того, министр энергетики России Александр Новак заявил, что газопровод "Северный поток-2" будет построен до конца 2019 года.