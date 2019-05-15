У Данії почалися громадські консультації щодо третього маршруту "Північного потоку-2"

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Датське енергетичне агентство представило звіт про оцінку впливу на навколишнє середовище маршруту морського газопроводу

Датське енергетичне агентство (ДЕА) представило на розгляд громадськості звіт про оцінку впливу на навколишнє середовище (ОВНС) маршруту російського морського газопроводу "Північний потік-2", на південний схід від острова Борнхольм. Про це повідомляється на сайті Nord Stream AG 2.

Повідомляється, що цей маршрут проходить через виняткову економічну зону Данії, за межами датських територіальних вод.

Звіт містить повну інформацію про основні характеристики і технічних рішеннях планованої газопровідної системи, а також детальну оцінку потенційних впливів на фізико-хімічну, біологічну та соціально-економічне середовище в датському секторі.

Крім того, у звіті міститься оцінка потенційних транскордонних впливів у зв'язку із запланованими роботами на датській ділянці, та визначено заходи щодо запобігання та зниження потенційних несприятливих впливів на навколишнє середовище.

Громадськість, органи державної влади та неурядові організації Данії можуть надсилати зауваження та питання, які стосуються документації по ОВНС, ДЕА до 10 липня, йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 15 квітня оператор проекту "Північний потік-2" Nord Stream 2 AG подав Данії третю заявку по маршруту газопроводу в водах на південь від острова Борнхольм.