Дані відстеження показали "різке зниження" борту Пригожина в останні моменти польоту

Приватний бізнес-джет Embraer-135 засновника ВЧК "Вагнера" Євгена Пригожина, ймовірно з ним на борту, зазнав "різкого зниження" перед катастрофою у Тверській області (РФ) 23 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт відстеження польотів FlightRadar24 .

Як свідчать проаналізовані дані відстеження польотів, літак припинив передавати дані про своє місце розташування о 18:11 за місцевим часом. Причиною цього могли бути "перешкоди / глушіння в цьому районі". При цьому борт продовжував передавати інші дані протягом 9 хвилин.

Дані FlightRadar24 показують, що політ вирівнявся на висоті 28 000 футів (приблизно 8 535 метрів), і провів деякі невеликі зміни висоти.

Останні доступні дані демонструють, що літак здійснює безладні набори висоти та зниження, у певний момент піднявшись на висоту понад 30 000 футів (тобто 9 144 метрів).

Потім, о 18:19 (за місцевим часом), дані показали, що швидкість зниження джета досягла 8 000 футів (близько 2438 метрів) за хвилину, перш ніж передача даних про висоту припинилася.

Схема польоту літака Пригожина перед катастрофою у Тверській області РФ (фото: flightradar24.com)

Як зазначається в блозі FlightRadar24, хоча літак не передавав інформацію про місцезнаходження, інші дані, такі як висота, швидкість, вертикальна швидкість та налаштування автопілота - транслювалися.

"Саме ці дані дають деяке уявлення про останні моменти польоту", - зазначається у публікації.

Діаграми з даними про вертикальну швидкість літака Пригожина протягом польоту (фото: flightradar24.com)

Що відомо про аварію літака Пригожина

У російській Тверській області 23 серпня розбився бізнес-джет Embraer Legacy 600, на борту якого було 10 осіб. З'явилася інформація про загибель їх усіх. Згодом почали з'являтися повідомлення, що на борту знаходився Пригожин.

За кілька годин Росавіація опублікувала список пасажирів літака - серед них вважався Пригожин, командир ПВК "Вагнера" Дмитро Уткін, заступник Пригожина Валерій Чекалов та ще кілька бойовиків.

Також стало відомо, що на місці авіакатастрофи було виявлено тіла всіх десяти людей, що були на борту, і пошукові роботи завершили.

Раніше РБК-Україна зібрала дані про те, що відомо про аварію літака ватажка "вагнерівців" у РФ.

Детальніше про те, хто такий Пригожин і як він "піднявся" на війні проти України, можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.