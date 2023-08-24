Данные отслеживания показали "резкое снижение" борта Пригожина в последние моменты полета

Частный бизнес-джет Embraer-135 основателя ВЧК "Вагнера" Евгения Пригожина, предположительно с ним на борту, испытал "резкое снижение" перед крушением в Тверской области (РФ) 23 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт отслеживания полетов FlightRadar24 .

Как свидетельствуют проанализированные данные отслеживания полетов, самолет прекратил передавать данные о своем местоположении в 18:11 по местному времени. Причиной этому могли быть "помехи / глушение в этом районе". При этом борт продолжал передавать другие данные еще в течение 9 минут.

Данные FlightRadar24 показывают, что полет выровнялся на высоте 28 000 футов (примерно 8 535 метров), и провел некоторые небольшие изменения высоты.

Последние доступные данные демонстрируют, что самолет совершает беспорядочные наборы высоты и снижения, в какой-то момент поднявшись на высоту более 30 000 футов (то есть 9 144 метров).

Затем, в 18:19 (по местному времени), данные показали, что скорость снижения джета достигла 8 000 футов (около 2 438 метров) в минуту, прежде чем передача данных о высоте прекратилась.

Схема полета самолета Пригожина перед крушением в Тверской области РФ (фото: flightradar24.com)

Как отмечается в блоге FlightRadar24, хотя самолет не передавал информацию о местоположении, другие данные, такие как высота, скорость, вертикальная скорость и настройки автопилота - транслировались.

"Именно эти данные дают некоторое представление о последних моментах полета", - указывается в публикации.

Диаграммы с данными о вертикальной скорости самолета Пригожина на протяжении полета (фото: flightradar24.com)

Что известно об аварии самолета Пригожина

В российской Тверской области 23 августа разбился бизнес-джет Embraer Legacy 600, на борту которого находились 10 человек. Появилась информация о гибели их всех. Позже стали появляться сообщения, что на борту находился Пригожин.

Через несколько часов Росавиация опубликовала список пассажиров самолета - среди них числился Пригожин, командир ЧВК "Вагнера" Дмитрий Уткин, заместитель Пригожина Валерий Чекалов и еще несколько боевиков.

Также стало известно, что на месте авиакатастрофы были обнаружены тела всех десяти человек, что были на борту, и поисковые работы завершили.

Ранее РБК-Украина собрало данные о том, что известно об аварии самолета главаря "вагнеровцев" в РФ.

Более подробно о том, кто такой Пригожин и как он "поднялся" на войне против Украины, можете узнать в материале РБК-Украина.