Падіння літака у Тверській області: серед пасажирів значився Пригожин
У літаку, що впав сьогодні, 23 серпня, у Тверській області Росії, серед пасажирів міг бути засновник приватної військової компанії "Вагнера" Євген Пригожин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
Журналісти пропагандистського видання з посиланням на Росавіацію пишуть, що серед пасажирів бізнес-джету, який розбився, значився Пригожин.
Що передувало
Нагадаємо, сьогодні в російських Telegram-каналах з'явилася інформація про падіння бізнес-джету Embraer Legacy 600. На борту нібито перебувало десять людей, ніхто не вижив внаслідок інциденту.
Після цього в мережі почали писати про те, що впав літак з бортовим номером RA-02795, який належить засновнику ПВК "Вагнера" Євгену Пригожину. Повітряне судно прямувало з Москви до Петербурга.
Варто зауважити, що такі чутки з'явилися після того, як Пригожин провалив спробу військового заколоту у Росії. Він зі своїми найманцями захопив Ростов та Воронеж і попрямував до Москви, але бунт швидко затих.
Пізніше засновник ПВК "Вагнера" домовився про "переїзд" своїх найманців до Білорусі.
Востаннє Пригожин з'являвся у публічному просторі 21 серпня, коли знаходився на території Африки.
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