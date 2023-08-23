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Падіння літака у Тверській області: серед пасажирів значився Пригожин

Середа 23 серпня 2023 20:07
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Падіння літака у Тверській області: серед пасажирів значився Пригожин Фото: Євген Пригожин, засновник ПВК "Вагнера" (росЗМІ)
Автор: Іван Носальський

У літаку, що впав сьогодні, 23 серпня, у Тверській області Росії, серед пасажирів міг бути засновник приватної військової компанії "Вагнера" Євген Пригожин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Журналісти пропагандистського видання з посиланням на Росавіацію пишуть, що серед пасажирів бізнес-джету, який розбився, значився Пригожин.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні в російських Telegram-каналах з'явилася інформація про падіння бізнес-джету Embraer Legacy 600. На борту нібито перебувало десять людей, ніхто не вижив внаслідок інциденту.

Після цього в мережі почали писати про те, що впав літак з бортовим номером RA-02795, який належить засновнику ПВК "Вагнера" Євгену Пригожину. Повітряне судно прямувало з Москви до Петербурга.

Варто зауважити, що такі чутки з'явилися після того, як Пригожин провалив спробу військового заколоту у Росії. Він зі своїми найманцями захопив Ростов та Воронеж і попрямував до Москви, але бунт швидко затих.

Пізніше засновник ПВК "Вагнера" домовився про "переїзд" своїх найманців до Білорусі.

Востаннє Пригожин з'являвся у публічному просторі 21 серпня, коли знаходився на території Африки.

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