Дані українців у небезпеці? Мін'юст відреагував на ситуацію з "е-Нотаріатом"

У Міністерстві юстиції України опублікували офіційну позицію щодо тестування системи "е-Нотаріат". Вона стала відповіддю на повідомлення Нотаріальної палати про буцімто витік даних громадян з деяких реєстрів.
В офіційній позиції щодо тестування системи "е-Нотаріат" Міністерство юстиції закликало громадян і представників медіа "бути уважними".
"Інформація про нібито витік персональних даних українців не відповідає дійсності та є маніпулятивною", - наголосили у відомстві.
Громадянам пояснили, що доступ до системи "е-Нотаріат" мають виключно чинні авторизовані нотаріуси, які працюють із реєстрами у своїй щоденній діяльності".
"Нагадуємо, що обов'язок збереження нотаріальної таємниці діє для нотаріусів незалежно від того, чи йдеться про промислове, чи тестове середовище", - додали в міністерстві.
Згідно з інформацією Мін'юсту, за період із 3 по 16 вересня поточного року:
Наголошується, що Міністерство юстиції високо цінує зворотний зв'язок від нотаріусів.
"Саме тому ми беремо час на ретельне опрацювання всіх пропозицій, наданих у межах першої частини навчально-тестового періоду", - розповіли у відомстві.
Отже, наступним кроком команди Мін'юсту та Державного підприємства "Національні інформаційні системи" (ДП "НАІС") є доопрацювання системи.
"Міністерство юстиції розпочинає етап доопрацювання системи відповідно до отриманих нотаріусами пропозицій. Після внесення відповідних змін до системи доступ нотаріусам до проходження навчально-тестового періоду буде відновлено", - повідомили українцям.
2 вересня перший віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив про початок бета-тестування електронної платформи "е-Нотаріат".
Вже наступного року, за його словами, українці матимуть змогу скористатись нотаріальними послугами онлайн - в застосунку "Дія".
18 вересня Нотаріальна палата України звернулася до Федорова та міністра юстиції Германа Галущенка щодо захисту нотаріальної таємниці.
Згідно з даними НПУ, в ході роботи з навчальною версією системи "стали доступними справжні дані з Єдиного реєстру довіреностей і Спадкового реєстру, включно з інформацією про заповіти".
У Нотаріальній палаті зазначили, що це є "грубим порушенням законодавства про нотаріальну таємницю та прав громадян" і попросили:
