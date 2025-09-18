Данные украинцев в опасности? Минюст отреагировал на ситуацию с "е-Нотаріат"

В Министерстве юстиции Украины опубликовали официальную позицию насчет тестирования системы "е-Нотаріат". Она стала ответом на сообщение Нотариальной палаты о якобы утечке данных граждан из некоторых реестров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минюста в Facebook.
В официальной позиции насчет тестирования системы "е-Нотаріат" Министерство юстиции призвало граждан и представителей медиа "быть внимательными".
"Информация о якобы утечке персональных данных украинцев не соответствует действительности и является манипулятивной", - подчеркнули в ведомстве.
Гражданам объяснили, что доступ к системе "е-Нотаріат" имеют исключительно действующие авторизованные нотариусы, которые работают с реестрами в своей ежедневной деятельности".
"Напоминаем, что обязанность сохранения нотариальной тайны действует для нотариусов независимо от того, идет ли речь о промышленной или тестовой среде", - добавили в министерстве.
Согласно информации Минюста, за период с 3 по 16 сентября текущего года:
Подчеркивается, что Министерство юстиции высоко ценит обратную связь от нотариусов.
"Именно поэтому мы берем время на тщательную проработку всех предложений, предоставленных в рамках первой части учебно-тестового периода", - рассказали в ведомстве.
Следовательно, следующим шагом команды Минюста и Государственного предприятия "Национальные информационные системы" (ГП "НАИС") является доработка системы.
"Министерство юстиции начинает этап доработки системы в соответствии с полученными нотариусами предложениями. После внесения соответствующих изменений в систему доступ нотариусам к прохождению учебно-тестового периода будет восстановлен", - сообщили украинцам.
2 сентября первый вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил о начале бета-тестирования электронной платформы "е-Нотаріат".
Уже в следующем году, по его словам, украинцы смогут воспользоваться нотариальными услугами онлайн - в приложении "Дія".
18 сентября Нотариальная палата Украины обратилась к Федорову и министру юстиции Герману Галущенко насчет защиты нотариальной тайны.
Согласно данным НПУ, в ходе работы с учебной версией системы "стали доступными подлинные данные из Единого реестра доверенностей и Наследственного реестра, включая информацию о завещаниях".
В Нотариальной палате отметили, что это является "грубым нарушением законодательства о нотариальной тайне и прав граждан" и попросили:
