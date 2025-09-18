Данные украинцев в опасности? Минюст отреагировал на ситуацию с "е-Нотаріат"

Правда ли, что "е-Нотаріат" грозит утечкой данных

В официальной позиции насчет тестирования системы "е-Нотаріат" Министерство юстиции призвало граждан и представителей медиа "быть внимательными".

"Информация о якобы утечке персональных данных украинцев не соответствует действительности и является манипулятивной", - подчеркнули в ведомстве.

Гражданам объяснили, что доступ к системе "е-Нотаріат" имеют исключительно действующие авторизованные нотариусы, которые работают с реестрами в своей ежедневной деятельности".

"Напоминаем, что обязанность сохранения нотариальной тайны действует для нотариусов независимо от того, идет ли речь о промышленной или тестовой среде", - добавили в министерстве.

Сколько нотариусов протестировали систему и что дальше

Согласно информации Минюста, за период с 3 по 16 сентября текущего года:

около 2000 нотариусов уже опробовали систему;

собрано более 250 предложений, которые стали основой для дальнейших технических доработок.

Подчеркивается, что Министерство юстиции высоко ценит обратную связь от нотариусов.

"Именно поэтому мы берем время на тщательную проработку всех предложений, предоставленных в рамках первой части учебно-тестового периода", - рассказали в ведомстве.

Следовательно, следующим шагом команды Минюста и Государственного предприятия "Национальные информационные системы" (ГП "НАИС") является доработка системы.

"Министерство юстиции начинает этап доработки системы в соответствии с полученными нотариусами предложениями. После внесения соответствующих изменений в систему доступ нотариусам к прохождению учебно-тестового периода будет восстановлен", - сообщили украинцам.

Публикация Минюста (скриншот: facebook.com/minjust.official)