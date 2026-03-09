ua en ru
Дані є, але їх не показують: у Держстаті розповіли, коли проведуть перепис населення

17:42 09.03.2026 Пн
2 хв
Востаннє офіційно чисельність України зафіксували 1 лютого 2022 року
aimg Василина Копитко
Дані є, але їх не показують: у Держстаті розповіли, коли проведуть перепис населення Зараз похибка в оцінках чисельності становить 4 млн людей (фото: Getty Images)

Проведення повноцінного перепису населення в Україні стане можливим лише через 1,5-2 роки після завершення бойових дій. Наразі статистика чисельності громадян ведеться, проте її не оприлюднюють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Державної служби статистики (Держстат) Арсена Макарчука в коментарі "Укрінформу".

Читайте також: Народжуваність в Україні впала до катастрофічного рівня, - демографи

Головне:

  • Терміни: перепис відбудеться не раніше ніж за 18-24 місяці після війни.
  • Причина затримки: необхідність дочекатися повернення біженців та завершення демобілізації.
  • Поточна ситуація: офіційні дані про чисельність населення наразі не розголошуються через обговорення з урядом.

Коли чекати на перепис

За словами очільника відомства, реальні терміни проведення перепису - через півтора-два роки після закінчення війни. Це пов’язано з необхідністю стабілізації соціальних процесів.

"Потрібно зачекати, щоб відбулося повернення людей, демобілізація та реінтеграція у суспільство. Лише тоді буде сенс фіксувати стан та чисельність населення", - наголосив Макарчук.

Він пояснив, що перепис - це не просто підрахунок людей, а глибоке розуміння вікового, гендерного складу та доступу до інфраструктури, що необхідно для планування державних програм.

Чому дані не публікують зараз

Макарчук зазначив, що Держстат продовжує оцінювати чисельність населення навіть під час війни, проте ці показники наразі закриті.

  • Консенсус з урядом: статисти обговорюють із Кабміном, які саме цифри можна оприлюднити без шкоди безпеці.
  • Похибка оцінок: на сьогодні існують різні дані від міжнародних та наукових інституцій, проте різниця між ними може сягати 4 мільйонів осіб.

Нагадаємо, остання офіційна оцінка чисельності населення України була зафіксована ще 1 лютого 2022 року.

Раніше в інтерв’ю РБК-Україна міністр соціальної політики, сім’ї та нацєдності Денис Улютін розповів, що рівень народжуваності в Україні знижується давно, і темпи цього падіння наразі не прискорюються, але й не сповільнюються. Водночас у відомстві працюють над програмами, які зможуть підтримати сім'ї з дітьми.

Читайте також про те, що українським біженцям в Ірландії продовжили тимчасовий захист до весни 2027 року. Термін дії дозвольних документів продовжився автоматично - їх замінювати не потрібно.

