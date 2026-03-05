"Дамо його адресу нашим хлопцям": Зеленський пригрозив Орбану через блокування допомоги

Він розповів про необхідність надання Україною передплати щодо майбутньої авіації - йдеться про шведські Gripen та французькі Rafale.

"Надіємось, що одна особа в ЄС не буде блокувати 90 мільярдів або перший транш з 90 мільярдів і в українських воїнів буде зброя. Інакше дамо адресу цієї особи нашим збройним силам, хлопцям нашим. Нехай вони йому дзвонять і з ним спілкуються своєю мовою", - заявив Зеленський, маючи на увазі угорського політика.

Блокування допомоги Україні від ЄС

Нагадаємо, президентка Європарламенту Роберта Мецола підписала угоду про надання кредиту для України на 90 млрд євро на 2026-2027 роки. Ці кошти мають забезпечити стабільність країни в умовах війни.

Однак Угорщина заблокувала фінансування - Будапешт висунув ультиматум: кредит схвалять лише після того, як Україна відновить транзит російської нафти трубопроводом "Дружба". Про таку позицію офіційно заявив голова угорського МЗС Петер Сійярто.

У відповідь голова Євроради Антоніу Кошта закликав Угорщину припинити шантаж і виконати спільне рішення ЄС щодо допомоги Києву.