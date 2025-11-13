ua en ru
"Дамо більше ресурсів". Зеленський анонсував Ставку щодо захисту Запоріжжя і області

Україна, Четвер 13 листопада 2025 17:03
"Дамо більше ресурсів". Зеленський анонсував Ставку щодо захисту Запоріжжя і області Фото: президент України Володимир Зеленський (Офіс президента України)
Автор: Антон Корж

Президент України Володимир Зеленський за підсумками візиту в Запорізьку область анонсував проведення нової Ставки. Під час засідання буде обговорюватися ситуація на напрямку та питання захисту Запоріжжя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента.

Зеленський зазначив, що весь день був у Запорізькій області, відвідавши низку позицій бойових бригад. Зокрема, він побував на позиціях 65-ї ОМБр на Оріхівському напрямку та 128-ї ОГШБр, яка захищає Степногірськ.

За підсумками поїздки президент повідомив, що було детальне обговорення того, що потрібно на Запорізькому напрямку. Напрямок один з найважливіших.

"Я вдячний за повну інформацію щодо тих складнощів, які є саме тут, у Запорізькій області, і особливо в районах Гуляйполя, також напрямок Кам’янського. Завтра я проведу Ставку щодо саме цього регіону, і саме по захисту Запоріжжя та по всіх піднятих питаннях", - запевнив він.

Зеленський додав, що детально обговорив ситуацію в Запорізькій області також з керівником Запорізької обласної військової адміністрації Іваном Федоровим. Обговорити проблеми в місті та області, окремо - про підтримку для Запоріжжя, як для людей, так і для підприємств.

"І захист від ударів, передусім захист в області від російських штурмів. Уже я визначив завдання військовим, і дамо більше ресурсів на цей напрямок", - резюмував президент.

Зазначимо, що Зеленський 13 листопада вранці приїхав до Запорізької області. Зокрема він провів безпекову нараду з військовим командуванням щодо важкої ситуації, яка склалася на одному з напрямків в регіоні.

Як стало відомо раніше, українські сили вимушено відступили з низки позицій у районі Рівнопілля, а також поблизу населених пунктів Новоуспенівське, Нове, Мисливське, Успенівка та Новомиколаївка в Запорізькій області.

