Дамаск і курдські сили уклали угоду про припинення бойових дій у Сирії

Угода передбачає передачу цивільних і військових структур, які перебували під контролем курдів, під управління Дамаска, що фактично означає згортання напівавтономного статусу північно-східних регіонів країни.

Згідно з домовленістю, Сирійські демократичні сили (SDF), які понад десятиліття контролювали ці території, погодилися вивести свої підрозділи з провінцій Дейр-ез-Зор та Ракка. Йдеться про стратегічно важливі регіони: Дейр-ез-Зор є ключовим нафтовим і зерновим районом, а в Ракці розташовані гідроелектростанції на річці Євфрат.

Угода з 14 пунктів, підписана президентом Сирії Ахмедом аль-Шараа та командувачем SDF Мазлумом Абді, передбачає інтеграцію курдських сил у структури міністерств оборони та внутрішніх справ Сирії як окремих підрозділів.

Також Дамаск перебирає контроль над прикордонними переходами, нафтовими й газовими родовищами, а також в’язницями і таборами з бойовиками "Ісламської держави".

Водночас угода містить обмежені поступки курдській стороні, зокрема можливість пропонувати кандидатів на окремі посади в центральній владі та призначення губернатора в курдській провінції Хасеке за принципом консенсусу.

Документ також зобов’язує SDF усунути з регіону несирійських представників, пов’язаних із Робочою партією Курдистану.

Спецпосланник США Том Баррак назвав домовленість "поворотним моментом", а МЗС Туреччини привітало угоду, наголосивши на важливості єдності та територіальної цілісності Сирії.