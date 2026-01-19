Дамаск і курдські сили уклали угоду про припинення бойових дій у Сирії

Влада Сирії та ключові курдські збройні формування 18 січня досягли масштабної домовленості про припинення бойових дій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Угода передбачає передачу цивільних і військових структур, які перебували під контролем курдів, під управління Дамаска, що фактично означає згортання напівавтономного статусу північно-східних регіонів країни.
Згідно з домовленістю, Сирійські демократичні сили (SDF), які понад десятиліття контролювали ці території, погодилися вивести свої підрозділи з провінцій Дейр-ез-Зор та Ракка. Йдеться про стратегічно важливі регіони: Дейр-ез-Зор є ключовим нафтовим і зерновим районом, а в Ракці розташовані гідроелектростанції на річці Євфрат.
Угода з 14 пунктів, підписана президентом Сирії Ахмедом аль-Шараа та командувачем SDF Мазлумом Абді, передбачає інтеграцію курдських сил у структури міністерств оборони та внутрішніх справ Сирії як окремих підрозділів.
Також Дамаск перебирає контроль над прикордонними переходами, нафтовими й газовими родовищами, а також в’язницями і таборами з бойовиками "Ісламської держави".
Водночас угода містить обмежені поступки курдській стороні, зокрема можливість пропонувати кандидатів на окремі посади в центральній владі та призначення губернатора в курдській провінції Хасеке за принципом консенсусу.
Документ також зобов’язує SDF усунути з регіону несирійських представників, пов’язаних із Робочою партією Курдистану.
Спецпосланник США Том Баррак назвав домовленість "поворотним моментом", а МЗС Туреччини привітало угоду, наголосивши на важливості єдності та територіальної цілісності Сирії.
Раніше повідомлялось про загострення в Алеппо протистояння між новою владою Сирії та курдськими силами, які побоюються уряду президента Ахмеда аш-Шараа.
Десятки курдських бойовиків залишили Алеппо. Водночас сирійська армія заявляла, що продовжує операцію з очищення міста, де, за її даними, залишаються озброєні формування, попри оголошене раніше припинення вогню.
Через бої в Алеппо було закрито ключову автомагістраль до Туреччини та заводи в її промисловій зоні.
Також була інформація про те, що президент Сирії Ахмед аль-Шараа відклав візит до Німеччини на тлі боїв з курдами. Поїздка була запланована на понеділок і вівторок, 19 і 20 січня, але відклалась без визначення нових дат.
Серед головних тем переговорів з федеральним канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом, низкою міністрів і представників німецьких ділових кіл мали бути питання повернення сирійських біженців та можлива участь Німеччини у повоєнному відновленні країни після майже 14 років громадянського конфлікту.