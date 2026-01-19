Дамаск и курдские силы заключили соглашение о прекращении боевых действий в Сирии

Соглашение предусматривает передачу гражданских и военных структур, находившихся под контролем курдов, под управление Дамаска, что фактически означает сворачивание полуавтономного статуса северо-восточных регионов страны.

Согласно договоренности, Сирийские демократические силы (SDF), которые более десятилетия контролировали эти территории, согласились вывести свои подразделения из провинций Дейр-эз-Зор и Ракка. Речь идет о стратегически важных регионах: Дейр-эз-Зор является ключевым нефтяным и зерновым районом, а в Ракке расположены гидроэлектростанции на реке Евфрат.

Соглашение из 14 пунктов, подписанное президентом Сирии Ахмедом аль-Шараа и командующим SDF Мазлумом Абди, предусматривает интеграцию курдских сил в структуры министерств обороны и внутренних дел Сирии как отдельных подразделений.

Также Дамаск берет контроль над пограничными переходами, нефтяными и газовыми месторождениями, а также тюрьмами и лагерями с боевиками "Исламского государства".

В то же время соглашение содержит ограниченные уступки курдской стороне, в частности возможность предлагать кандидатов на отдельные должности в центральной власти и назначение губернатора в курдской провинции Хасеке по принципу консенсуса.

Документ также обязывает SDF устранить из региона несирийских представителей, связанных с Рабочей партией Курдистана.

Спецпосланник США Том Баррак назвал договоренность "поворотным моментом", а МИД Турции приветствовал соглашение, подчеркнув важность единства и территориальной целостности Сирии.