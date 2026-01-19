Президент Сирії відклав поїздку до Берліна: у чому причина

Президент Сирії Ахмед аль-Шараа відклав візит до Німеччини на тлі боїв з курдами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Die Welt .

Як зазначив представник федерального уряду Німеччини, поїздка сирійського лідера, запланована на понеділок і вівторок, 19 і 20 січня, була відкладена без визначення нових дат. Офіційною причиною названо події всередині Сирії, які потребують особистої присутності глави перехідної адміністрації.

Очікувалося, що під час перебування в Берліні аль-Шараа проведе переговори з федеральним канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом, а також зустрінеться з низкою міністрів і представників німецьких ділових кіл.

Серед головних тем переговорів мали бути питання повернення сирійських біженців та можлива участь Німеччини у повоєнному відновленні країни після майже 14 років громадянського конфлікту.

Водночас, пише видання, візит від початку супроводжувався суперечками. Запрошення до Берліна сирійський лідер отримав ще в листопаді, однак курдські та алавітські громади в Німеччині різко критикували його приїзд. Вони звинувачували сирійську владу в утисках етнічних і релігійних меншин та анонсували масові протести під час перебування аль-Шараа в країні.