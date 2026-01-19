Президент Сирії відклав поїздку до Берліна: у чому причина
Президент Сирії Ахмед аль-Шараа відклав візит до Німеччини на тлі боїв з курдами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Die Welt.
Як зазначив представник федерального уряду Німеччини, поїздка сирійського лідера, запланована на понеділок і вівторок, 19 і 20 січня, була відкладена без визначення нових дат. Офіційною причиною названо події всередині Сирії, які потребують особистої присутності глави перехідної адміністрації.
Очікувалося, що під час перебування в Берліні аль-Шараа проведе переговори з федеральним канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом, а також зустрінеться з низкою міністрів і представників німецьких ділових кіл.
Серед головних тем переговорів мали бути питання повернення сирійських біженців та можлива участь Німеччини у повоєнному відновленні країни після майже 14 років громадянського конфлікту.
Водночас, пише видання, візит від початку супроводжувався суперечками. Запрошення до Берліна сирійський лідер отримав ще в листопаді, однак курдські та алавітські громади в Німеччині різко критикували його приїзд. Вони звинувачували сирійську владу в утисках етнічних і релігійних меншин та анонсували масові протести під час перебування аль-Шараа в країні.
Загострення в Сирії
Як повідомлялось, десятки курдських бойовиків залишили Алеппо. Водночас сирійська армія заявляє, що продовжує операцію з очищення міста, де, за її даними, залишаються озброєні формування, попри оголошене раніше припинення вогню.
Загострення в Алеппо поглибило протистояння між новою владою Сирії та курдськими силами, які побоюються уряду президента Ахмеда аш-Шараа.
США та інші держави підтримали режим припинення вогню, однак курдські підрозділи відмовилися залишити свій останній опорний пункт у місті.
Також була інформація, що прихильники колишнього президента Сирії Башара Асада, які втекли до Росії після його падіння, перераховують мільйони доларів потенційним бійцям, сподіваючись розпалити повстання проти нового уряду та повернути втрачений вплив.