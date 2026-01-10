ua en ru
Частина курдських бойовиків залишила Алеппо, але не всі, бої тривають, - Reuters

Сирія, Субота 10 січня 2026 23:38
UA EN RU
Частина курдських бойовиків залишила Алеппо, але не всі, бої тривають, - Reuters Ілюстративне фото: військовий аеропорт в Алеппо (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Десятки курдських бойовиків залишили Алеппо. Водночас сирійська армія заявляє, що продовжує операцію з очищення міста, де, за її даними, залишаються озброєні формування, попри оголошене раніше припинення вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Видання зазначає, що загострення в Алеппо поглибило протистояння між новою владою Сирії та курдськими силами, які побоюються уряду президента Ахмеда аш-Шараа.

США та інші держави підтримали режим припинення вогню, однак курдські підрозділи відмовилися залишити свій останній опорний пункт у місті.

Журналісти Reuters бачили, як десятки чоловіків, жінок і дітей залишали Шейх-Максуд та були вивезені автобусами до притулків для внутрішньо переміщених осіб. За даними агентства, бойові дії вже змусили покинути домівки понад 140 тисяч людей.

Сирійські силовики також заявили про здачу понад 100 членів курдських сил безпеки "Асайіш". Натомість курдська сторона це заперечує.

Посол США Том Баррак повідомив про зустріч із президентом аш-Шараа в Дамаску та закликав сторони негайно припинити бойові дії й повернутися до діалогу. За його словами, Вашингтон готовий виступити посередником, а домовленості передбачали мирне виведення Сирійських демократичних сил (SDF) з Алеппо.

Через бої в Алеппо було закрито ключову автомагістраль до Туреччини та заводи в її промисловій зоні. Головне управління цивільної авіації Сирії заявило в суботу, 10 січня, що міжнародний аеропорт Алеппо залишатиметься закритим до подальшого повідомлення.

Інциденти в Сирії

Раніше повідомлялось, що в середині грудня в Сирії бойовик ІДІЛ влаштував засідку і вбив двох американських солдатів і одного цивільного перекладача. Президент США Дональд Трамп пообіцяв у відповідь завдати серйозного удару.

Також 19 вересня в Центральному командуванні США заявили, що американські війська під час рейду ліквідували в Сирії планувальника зовнішніх операцій ІДІЛ Омара Абдула Кадера.

Крім того, 25 липня стало відомо, що війська США провели рейд у сирійській провінції Алеппо. Під час операції військовим вдалося ліквідувати старшого ватажка ІДІЛ Дійю Зауба Мусліх аль-Хардані.

