Дальняя дорога. Украинский корабль отправился в Антарктиду: маршрут
Сегодня из Одессы в Антарктику отправился украинский ледокол "Ноосфера". Украина возвращается к исследованию Южного океана после 20-летнего перерыва.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Национального антарктического научного центра.
"Экипаж ледокола состоит из 26 человек - как украинских, так и иностранных специалистов, в частности, которые ранее работали на британскую антарктическую службу. Также на его борту сейчас и ученые, которые будут проводить исследования по всему маршруту "Ноосферы", - пишет пресс-служба.
Какой маршрут ожидает судно
Сначала ледокол будет плыть в Республику Чили Пунта-Аренаса, чтобы поднять на борт еще группу исследователей и команду 27-й Украинской антарктической экспедиции. Последние заменят зимовщиков, которые сегодня находятся на станции "Академик Вернадский".
Дальше же путь будет лежать через пролив Дрейка к нашей станции. Корабль доставит к ней:
- годовой запас провизии;
- строительные материалы;
- технику.
"После разгрузки судна в течение нескольких недель будет выполняться научная программа в Атлантическом секторе Антарктики и в акватории вокруг Антарктического полуострова", - отмечает пресс-служба.
Ученые планируют продолжить исследования, которые были начаты Украиной еще в 1997 и 1998 годах. Работы предусмотрены на:
- полигоне вблизи Аргентинских островов;
- Южно-Шотландском полигоне (21 станция на 7 разрезах);
- Южно-Оркнейском полигоне (36 станций на 7 разрезах).
Специалисты будут изучать океанографические изменения, которые произошли в течение последних трех десятилетий.
"Ведь именно в этой части мира зафиксирован самый быстрый темп потепления атмосферы, поэтому и океан должен реагировать на эти стремительные изменения, и важно понять как именно это происходит", - отмечает пресс-служба.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Украина купила британский ледокол "Джеймс Кларк Росс" в августе 2021 года.