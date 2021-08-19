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Украина купила британский ледокол "Джеймс Кларк Росс"

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Украина, Четверг 19 августа 2021 17:56
Украина купила британский ледокол "Джеймс Кларк Росс" фото: ледокол "Джеймс Кларк Росс" (wikipedia.org)
Автор: РБК-Украина

Национальный антарктический научный центр (НАНЦ) подписал акт о покупке ледокола "Джеймс Кларк Росс" в Великобритании. Осенью судно прибудет в Одессу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАНЦ.

Сообщается, что на сегодняшний день судно базируется в Дании. После переоформления всех необходимых документов ледокол уже под украинским флагом прибудет в Одессу. Это может произойти в начале осени этого года.

"Для Украины приобретение "Джеймс Кларк Росс" открывает целый мир новых возможностей. Последние 20 лет в Украине не было собственного ледокола для антарктических исследований, что значительно ограничивало нашу работу. Также с этим судном Украина имеет амбиции проводить масштабные исследования Южного океана и, по возможности, со временем начать исследования в Арктике", - рассказал директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

Дикий добавил, что именно на этом судне первая украинская антарктическая экспедиция достигла станции "Академик Вернадский" в 1996 году.

Ледокол "Джеймс Кларк Росс" спустили на воду 1 декабря 1990 года. Длина ледокола - почти 100 метров, водоизмещение - 5732 тонны.

Напомним, что Министерство обороны Украины хочет достроить корабль "Владимир Великий", которым должны заменить в боевом составе Военно-морских сил "Гетьмана Сагайдачного".

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