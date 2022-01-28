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Далека дорога. Український корабель вирушив до Антарктиди: який маршрут

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П'ятниця 28 січня 2022 22:34
Далека дорога. Український корабель вирушив до Антарктиди: який маршрут Фото: криголам "Ноосфера" (facebook.com/president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні з Одеси до Антарктики вирушив український криголам "Ноосфера". Україна повертається до дослідження Південного океану після 20-річної перерви.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Національного антарктичного наукового центру.

"Екіпаж криголаму складається з 26 осіб - як українських, так і іноземних фахівців, зокрема, які раніше працювали на Британську антарктичну службу. Також на його борту зараз і вчені, які проводитимуть дослідження по всьому маршруту "Ноосфери", - пише пресслужба.

Який маршрут очікує судно

Спершу криголам пливтиме до Республіки Чилі Пунта-Аренасу, аби підняти на борт ще групу дослідників й команду 27-ї Української антарктичної експедиції. Останні замінять зимівників, які сьогодні перебувають на станції "Академік Вернадський".

Далі ж шлях лежатиме через протоку Дрейку до нашої станції. Корабель доправить до неї:

  • річний запас провізії;
  • будівельні матеріали;
  • техніку.

"Після розвантаження судна впродовж кількох тижнів виконуватиметься наукова програма в атлантичному секторі Антарктики та в акваторії довкола Антарктичного півострова", - відзначає пресслужба.

Вчені планують продовжити дослідження, що були розпочаті Україною ще у 1997 й 1998 роках. Роботи передбачені на:

  • полігоні поблизу Аргентинських островів;
  • Південно-Шотландському полігоні (21 станція на 7 розрізах);
  • Південно-Оркнейському полігоні (36 станцій на 7 розрізах).

Фахівці вивчатимуть океанографічні зміни, які відбулися протягом останніх трьох десятиліть.

"Адже саме в цій частині світу зафіксовано найшвидший темп потепління атмосфери, тож і океан має реагувати на ці стрімкі зміни, і важливо зрозуміти як саме це відбувається", - відзначає пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Україна купила Британський криголам "Джеймс Кларк Росс" у серпні 2021 року.

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