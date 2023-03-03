Дальність більша, ніж HIMARS. Українська "Вільха-М" вже застосовується у бою, у планах модифікація до 150 км

Україна використовує на полі бою керовані ракети з більшою дальністю, ніж ракети HIMARS. Мова йде про комплекс "Вільха-М" ракети якої мають дальність польоту 110 км та боєголовку масою 220 кг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника голови Національної асоціації оборонно-промислового комплексу України Івана Вінника, якого цитує The War Zone.

Що відомо про "Вільха-М"

За його словами, Україна розробила та застосувала в бою керовану артилерійську ракету з більшою дальністю дії та важчою боєголовкою, ніж хвалені боєприпаси керованих реактивних систем залпового вогню (GMLRS), наданих США та союзниками.

"Вільха-М" являє собою модифіковану радянську артилерійську ракету БМ-30 "Смерч" довжиною 7,6 м (25 футів)

Зокрема, "Вільха-М" має радіус дії 110 км (68 миль) і 300-міліметрову боєголовку вагою 485 фунтів (близько 220 кг), яка може вражати цілі з високою точністю.

Порівняння з HIMARS

Для порівняння, боєприпаси GMLRS, які використовуються високомобільними артилерійськими ракетними системами M142 або HIMARS і реактивною системою залпового вогню (РСЗВ) M270, наданими Україні, мають радіус дії приблизно до 80 км (приблизно 50 миль) і 227 мм, 200-фунтова (90 кг) боєголовка.

"Вільха-М" вже показала себе в бою

При цьому, як розповів Вінник, "Вільха-М" вже використовувалась у бойових діях. Але точне місце застосування ракет цього комплексу він не назвав.

За його словами, вперше їх застосували в бойових діях у травні 2022 року.

"Їхня точність підвищується завдяки так званим "газовим кермам" - десяткам невеликих отворів, що випускають паливо, які використовуються для наведення ракети на ціль через GPS. Хоча "Вільха-М" вважається досить точним і високоточним боєприпасом, наразі не розголошується, наскільки він точний", - пояснює Вінник.

Навіть попри те, що цей комплекс виробляється в невеликих кількостях, "Вільха-М" дає Україні боєприпаси, які досягають на 36% більшої відстані з більш ніж удвічі більшим корисним навантаженням, ніж GMLRS.

Модифікація до 150 км

Також Вінник розповів The War Zone, що програма модифікації "Вільхи-М" почалася у 2018 році й випущено близько 100 одиниць.

При цьому, планується модифікувати "Вільху-М", щоб збільшити радіус дії до 150 км (приблизно 93 милі). Але подробиць щодо цього не надав.

"Скажімо, сподіваємось, якраз під час контрнаступу, який широко оцінюють на півдні до Азовського моря", - зазначив Вінник.

Нові варіанти, додав він, не будуть випробовуватися до використання в бойових діях.

"Випробування проходитимуть на полі бою", - заявив Вінник.

Загалом "Вільха-М" зі збільшеним радіусом дії матиме приблизно таку саму дальність, як наземна бомба малого діаметру (GLSDB), яку Пентагон нещодавно дозволив використовувати в Україні, але зі значно більшою боєголовкою та набагато більшою кінетичною потужністю.

Вінник пояснює, це було б особливо корисно проти таких цілей, як мости, великі споруди та важкі укріплення, які погано підходять як для GLSDB, так і для GMLRS.

"Але навіть з радіусом дії 93 милі новий варіант "Вільха-М" все одно матиме менше половини радіуса дії балістичних ракет малої дальності ATACMS, які можуть вражати цілі на відстані приблизно 200 миль (понад 300 км). Але поки що США відмовляються надати їх Україні", - підсумував Вінник.