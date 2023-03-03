Дальность больше, чем HIMARS. Украинская "Ольха-М" уже применяется в бою, в планах модификация до 150 км

Украина использует на поле боя управляемые ракеты с большей дальностью, чем ракеты HIMARS. Речь идет об "Ольха-М", ракеты которой имеют дальность полета 110 км и боеголовку массой 220 кг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя главы Национальной ассоциации оборонно-промышленного комплекса Украины Ивана Винника, которого цитирует The War Zone.

Что известно об "Ольха-М"

По его словам, Украина разработала и применила в бою управляемую артиллерийскую ракету с большей дальностью действия и более тяжелой боеголовкой, чем хваленые боеприпасы управляемых реактивных систем залпового огня (GMLRS), предоставленных США и союзниками.

"Ольха-М" представляет собой модифицированную советскую артиллерийскую ракету БМ-30 "Смерч" длиной 7,6 м (25 футов).

В частности, "Ольха-М" имеет радиус действия 110 км (68 миль) и 300-миллиметровую боеголовку весом 485 фунтов (около 220 кг), которая может поражать цели с высокой точностью.

Сравнение с HIMARS

Для сравнения, боеприпасы GMLRS, используемые высокомобильными артиллерийскими ракетными системами M142 или HIMARS и реактивной системой залпового огня (РСЗО) M270, предоставленными Украине, имеют радиус действия примерно до 80 км (приблизительно 50 миль) и и 227 мм, 200-фунтовая (90 кг) боеголовка.

"Ольха-М" уже показала себя в бою

При этом, как рассказал Винник, "Ольха-М" уже использовалась в боевых действиях. Но точного места применения ракет этого комплекса он не назвал.

По его словам, впервые их применили в боевых действиях в мае 2022 года.

"Их точность повышается благодаря так называемым "газовым рулям" - десяткам небольших отверстий, выпускающих топливо, которые используются для наведения ракеты на цель через GPS. Хотя "Ольха-М" считается достаточно точным и высокоточным боеприпасом, пока не разглашается, насколько он точен", - объясняет Винник.

Даже несмотря на то, что этот комплекс производится в небольших количествах, "Ольха-М" дает Украине боеприпасы, которые достигают на 36% большего расстояния с более чем вдвое большей полезной нагрузкой, чем GMLRS.

Модификация до 150 км

Также Винник рассказал The War Zone, что программа модификации "Ольхи-М" началась в 2018 году и выпущено около 100 единиц.

При этом планируется модифицировать "Ольху-М", чтобы увеличить радиус действия до 150 км (примерно 93 мили). Но подробностей на этот счет не предоставил.

"Скажем, надеемся, как раз во время контрнаступления, которое широко оценивают на юге к Азовому морю", - отметил Винник.

Новые варианты, добавил он, не будут испытываться к использованию в боевых действиях.

"Испытания будут проходить на поле боя", - заявил Винник.

В целом "Ольха-М" с увеличенным радиусом действия будет иметь примерно такую же дальность, как наземная бомба малого диаметра (GLSDB), которую Пентагон недавно позволил использовать в Украине, но со значительно большей боеголовкой и гораздо большей кинетической мощностью.

Он объясняет, что это было бы особенно полезно против таких целей, как мосты, большие сооружения и тяжелые укрепления, которые плохо подходят как для GLSDB, так и для GMLRS.

"Но даже с радиусом действия 93 мили новый вариант "Ольха-М" все равно будет меньше половины радиуса действия баллистических ракет малой дальности ATACMS, которые могут поражать цели на расстоянии примерно 200 миль (свыше 300 км). Но пока США отказываются предоставить их Украине" , - Подытожил Винник.