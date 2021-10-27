Может уничтожить цель в 100 километрах. Военные провели испытания системы "Ольха-М": видео
На одном из полигонов Одесской области прошли государственные испытания ракетной системы залпового огня "Ольха-М". Испытания проводятся конструкторским бюро "Луч" и военными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на госконцерн "Укроборонпром".
В ходе испытаний проверяют тактико-технические характеристики ракет, систем наведения и дальность полета. Работу РСЗО и результаты стрельб по многим параметрам оценивают специалисты Государственной приемной комиссии.
РСЗО "Ольха-М" - это модернизированная система "Ольха", которая уже стоит на вооружении украинской армии. Модернизированная система будет иметь большую дальность полета ракет и точность поражения. В частности, ракеты калибра 300 мм способны уничтожать наземные цели на расстоянии более 100 километров.
Ракетная система "Ольха-М" разработана в сотрудничестве госпредприятий и частных компаний.