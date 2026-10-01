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Дальність до 600 км та AI-наведення: SkyFall презентувала новий ударний дрон Thor Hammer

14:19 01.10.2026 Чт
3 хв
aimg Анна Шиканова
Дальність до 600 км та AI-наведення: SkyFall презентувала новий ударний дрон Thor Hammer SkyFall представила новий ударний безпілотник Thor Hammer (фото: SkyFall)
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Українська технологічно-оборонна компанія SkyFall офіційно представила новий ударний безпілотник класу middle-strike – Thor Hammer. Він здатен долати відстань до 350 та 600 кілометрів залежно від модифікації.

РБК-Україна з посиланням на пресреліз компанії розповідає про характеристики нового українського дрона, який уже застосовується на фронті.

Що може Thor Hammer

Thor Hammer здатний нести бойову частину масою 40-50 кг (осколкову, осколково-фугасну чи інші типи) та розвивати швидкість до 180 км/год. Залежно від конфігурації вартість комплексу становить 25-30 тисяч доларів, що робить його економічно ефективним рішенням.

Основні технічні характеристики Thor Hammer:

  • Розмах крила: 3,5 м
  • Довжина: 3 м
  • Максимальна висота: до 4000 м
  • Час розгортання: 18 хв
  • Оптика: денна та/або тепловізійна камера

Запуск безпілотника здійснюється за допомогою катапульти або ракетного прискорювача. Це дає можливість застосовувати систему як зі стаціонарних платформ, так і з мобільних пускових установок на базі вантажівок або іншого транспорту. Такий підхід забезпечує високу мобільність і дозволяє швидко переміщувати комплекс між позиціями.

Дальність до 600 км та AI-наведення: SkyFall презентувала новий ударний дрон Thor Hammer

Дрон може бути оснащений Starlink або іншими захищеними типами звʼязку в залежності від завдань місії. Багаторівнева система навігації поєднує супутникове, інерційне та резервне позиціонування, що дає змогу продовжувати виконання завдання за умов протидії засобів радіоелектронної боротьби.

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Штучний інтелект та управління

Безпілотник виконує політ за маршрутом із трансляцією відео в реальному часі. На підльоті до цілі система сигналізує оператору для остаточного ухвалення рішення, після чого вмикаються технології штучного інтелекту і комп'ютерного зору. Це дозволяє автоматично коригувати траєкторію навіть у разі повної втрати радіо або відеозв'язку.

Електроніка, що використовується в Thor Hammer та забезпечує роботу ключових систем, є власною розробкою SkyFall. Паралельно R&D-команда працює над створенням двигунів для middle-strike безпілотників.

Дальність до 600 км та AI-наведення: SkyFall презентувала новий ударний дрон Thor HammerДальність до 600 км та AI-наведення: SkyFall презентувала новий ударний дрон Thor HammerДальність до 600 км та AI-наведення: SkyFall презентувала новий ударний дрон Thor Hammer

Thor Hammer також інтегрований з системою віддаленого керування SkyFall, що дозволяє здійснювати управління БпЛА з будь-якої точки світу.

SkyFall забезпечує повний цикл роботи з комплексом: серійне виробництво, власне програмне забезпечення, підготовку операторів і технічних фахівців у SkyFall Academy та цілодобове сервісне обслуговування.

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До кінця року компанія планує масштабувати виробництво до 5000 апаратів на місяць, а паралельно розробляє модифікацію з дальністю польоту понад 1000 км.

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