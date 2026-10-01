Дальность до 600 км и AI-наведение: SkyFall представила новый ударный дрон Thor Hammer

Украинская технологически оборонная компания SkyFall официально представила новый ударный беспилотник класса middle-strike – Thor Hammer. Он способен преодолевать расстояние до 350 и 600 км в зависимости от модификации.

РБК-Украина со ссылкой на прессрелиз компании рассказывает о характеристиках нового украинского дрона, который уже применяется на фронте.

Что может Thor Hammer

Thor Hammer способен нести боевую часть массой 40-50 кг (осколочную, осколочно-фугасную или другие типы) и развивать скорость до 180 км/ч. В зависимости от конфигурации стоимость комплекса составляет 25-30 тысяч долларов, что делает его экономически эффективным решением.

Основные технические характеристики Thor Hammer:

Размах крыла: 3,5 м

3,5 м Длина: 3 м

3 м Максимальная высота: до 4000 м

до 4000 м Время развертывания: 18 мин

18 мин Оптика: дневная и/или тепловизионная камера

Запуск беспилотника производится с помощью катапульты или ракетного ускорителя. Это позволяет применять систему как со стационарных платформ, так и с мобильных пусковых установок на базе грузовиков или другого транспорта. Такой подход обеспечивает высокую мобильность и позволяет быстро перемещать комплекс между позициями.

Дрон может быть оснащен Starlink или другими защищенными типами связи в зависимости от задач миссии. Многоуровневая система навигации объединяет спутниковое, инерционное и резервное позиционирование, что позволяет продолжать выполнение задач в условиях противодействия средств радиоэлектронной борьбы.

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Искусственный интеллект и управление

Беспилотник совершает полет по маршруту с трансляцией видео в реальном времени. На подлете к цели система сигнализирует оператору окончательного принятия решения, после чего включаются технологии искусственного интеллекта и компьютерного зрения. Это позволяет автоматически корректировать траекторию даже при полной потере радио или видеосвязи.

Электроника, используемая в Thor Hammer и обеспечивающая работу ключевых систем, является собственной разработкой SkyFall. Параллельно R&D-команда работает над созданием двигателей для middle-strike беспилотников.

Thor Hammer также интегрирован с системой удаленного управления SkyFall, позволяющей осуществлять управление БПЛА из любой точки мира.

SkyFall обеспечивает полный цикл работы с комплексом: серийное производство, собственное программное обеспечение, подготовку операторов и технических специалистов SkyFall Academy и круглосуточное сервисное обслуживание.

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До конца года компания планирует масштабировать производство до 5000 аппаратов в месяц, а параллельно разрабатывает модификацию с дальностью полета более 1000 км.