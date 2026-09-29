ЗСУ вперше використали робота-амфібію для доставки вантажів на фронт

Українські військові вперше провели логістичну місію на амфібійному НРК, який подолав понад 40 км сушею та водою і доставив вантажі на позиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України .

Одну з перших таких місій провели військові окремої механізованої бригади ЗСУ. Вони використали амфібійний наземний роботизований комплекс української розробки.

Під час завдання НРК подолав понад 40 км. Маршрут пролягав як сушею, так і водою. На позиції комплекс доставив провізію та боєкомплект.

Чим робот-амфібія відрізняється від звичайного НРК

Водні перешкоди залишаються однією з проблем для військової логістики. Річки, канали та заболочені ділянки можуть ускладнити рух звичайного наземного робота або взагалі зробити його маршрут неможливим.

Амфібійний НРК дозволяє не змінювати техніку під час проходження такого маршруту. На суші він рухається як звичайний наземний роботизований комплекс, а за потреби може перейти на воду та продовжити рух.

Тобто один комплекс може працювати на різному рельєфі та долати перешкоди, які стали б проблемою для звичайного НРК.

Як готували комплекс до місії

До першого логістичного завдання амфібійний НРК кілька місяців доопрацьовували разом із військовими.

Розробники враховували реальні потреби військових, досвід застосування роботизованих систем та особливості фронтової місцевості.

Грантову підтримку комплексу надав кластер оборонних інновацій Brave1. Завдяки цьому розробку змогли довести до практичного застосування.

Міністерство оборони України та Brave1 продовжують підтримувати розвиток амфібійних НРК. У червні 2026 року в оновленій грантовій програмі Brave1 окремо запустили напрям "НРК-амфібії".

"Розширюємо можливості роботизованих систем, щоб українські військові мали більше технологічних інструментів для виконання бойових завдань", - підсумували в Міноборони.

Застосування НРК на фронті

Нагадуємо, використання наземних роботизованих комплексів стає дедалі поширенішою практикою на фронті. Українські військові застосовують НРК для ударів по позиціях противника, логістиці та інших цілях.

Під час операції "Вівальді" Третій армійський корпус вперше застосував наземні роботизовані комплекси для штурму російських позицій.

Підрозділ ударних НРК "NC13" модернізував роботів-камікадзе та оснастив їх гранатометами для ураження цілей противника.