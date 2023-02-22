Дали заднюю. Россияне передумали запускать ракету "Циркон" на учениях из ЮАР

Российский флот не будет запускать свою гиперзвуковую ракету нового поколения "Циркон" во время совместных учений с Южной Африкой и Китаем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Правительство Южной Африки имеет давние связи с Москвой еще со времен ее борьбы против апартеида, хотя он заявляет, что сохраняет нейтральную позицию по поводу войны в Украине.

Но 10-дневные учения, которые она проводит у восточного побережья, совпадают с годовщиной вторжения России в Украину и вызвали тревогу среди западных правительств.

Ранее российское информационное агентство ТАСС сообщило, что во время учений фрегат выполнит учебный запуск ракеты "Циркон".

Однако возглавляющий российский контингент капитан Олег Гладкий во время брифинга для СМИ в городе Ричардс-Бэй заявил, что никаких пробных пусков в рамках запланированных артиллерийских учений проводиться не будет.

"Гиперзвуковое оружие в рамках этих учений использоваться не будет, – сказал Гладкий, – в упражнениях, которые мы сегодня выполняем, нет скрытого смысла".

Россия, Китай и Соединенные Штаты соревнуются за разработку гиперзвукового оружия, которое рассматривается как способ получить преимущество над любым противником благодаря его скорости (в пять раз превышающей скорость звука) и маневренности.

Наряду с гиперзвуковой планирующей машиной "Авангард", заступившей на боевое дежурство в 2019 году, "Циркон" является центральной частью гиперзвукового арсенала России. Президент Владимир Путин назвал это "безудержным".