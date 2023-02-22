ua ru
Ср, 22 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Для навчань із Китаєм. Фрегат РФ із гіперзвуковими ракетами "Циркон" прибув до ПАР

Новость на русском →
Середа 22 лютого 2023 07:46
Для навчань із Китаєм. Фрегат РФ із гіперзвуковими ракетами "Циркон" прибув до ПАР Фото: фрегат РФ із гіперзвуковими ракетами прибув до ПАР (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Флагманський фрегат РФ "Адмірал Горшков" із гіперзвуковими крилатими ракетами "Циркон" на борту прибув до південноафриканського порту Річардс-Бей для участі в спільних навчаннях з Китаєм та ПАР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Початок навчань збігається з датою російського вторгнення в Україну. Корабель прибув Річардс-Бей, "виконуючи завдання далекого плавання".

Військовий корабель з ракетами "Циркон", які мають дальність 900 км і можуть рухатися зі швидкістю, що у кілька разів перевищує швидкість звуку, вийшов з російського порту 4 січня. Наприкінці січня корабель провів учбові стрільби у західній частині Атлантичного океану.

Нагадаємо, влітку 2022 року Путін заявив про намір озброїти російський флот новими ракетними комплексами, він оголосив про постачання комплексів гіперзвукових крилатих ракет "Циркон" до ЗС Росії, яким, нібито, "аналогів немає".

Після цього восени стало відомо, що Міноборони Росії замовило додаткову партію гіперзвукових ракет.

Також ми писали, що РФ відправила свій фрегат, оснащений гіперзвуковими ракетами "Циркон", у похід до океанів. На кораблі також розмістили "Калібри".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Вторгнення Росії до України
NEWS
Спілкуються як терористи, але на них не звертають увагу: Зеленський про ядерні погрози Путіна
Спілкуються як терористи, але на них не звертають увагу: Зеленський про ядерні погрози Путіна
DAILY
Клуб без інтересу. Чий бік прийняли пострадянські країни у війні РФ проти України
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Клуб без інтересу. Чий бік прийняли пострадянські країни у війні РФ проти України