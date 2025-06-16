Дали ще два дні: вступники можуть зареєструватися на ЄВІ та ЄФВВ 16 та 17 червня

Як пройти реєстрацію

Зареєструватися на ЄВІ, ЄФВВ або ЄВВ можна буде 16 та 17 червня 2025 року. Процедуру проводить приймальна комісія обраного закладу вищої освіти очно (з особистою присутністю вступника) або дистанційно. Якщо ви обрали другий варіант, то потрібно:

надіслати на електронну пошту скан-копії реєстраційних документів;

заповнити заяву-анкету із зазначенням усіх даних для оформлення екзаменаційного листка.

Що відбувається після реєстрації

Для зареєстрованих вступників буде створено інформаційну сторінку "Кабінет учасника вступних випробувань" на сайті УЦОЯО. Увійти до неї можна буде за номером екзаменаційного листка та PIN-кодом.

До 26 липня включно всі учасники додаткової сесії отримають на своїх сторінках індивідуальні запрошення. Додаткові сесії пройдуть виключно в Україні.