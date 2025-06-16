Дали еще два дня: абитуриенты могут зарегистрироваться на ЕВЭ и ЕПВИ 16 и 17 июня

В Украине открыли дополнительную регистрацию для тех, кто не успел зарегистрироваться на вступительные испытания в магистратуру или аспирантуру.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).
Зарегистрироваться на ЕВЭ, ЕПВИ или ЕВИ можно будет 16 и 17 июня 2025 года. Процедуру проводит приемная комиссия выбранного учреждения высшего образования очно (с личным присутствием абитуриента) или дистанционно. Если вы выбрали второй вариант, то нужно:
Для зарегистрированных абитуриентов будет создана информационная страница "Кабинет участника вступительных испытаний" на сайте УЦОКО. Войти на нее можно будет по номеру экзаменационного листа и PIN-коду.
До 26 июля включительно все участники дополнительной сессии получат на своих страницах индивидуальные приглашения. Дополнительные сессии пройдут исключительно в Украине.
Напомним, в 2025 году все, кто планирует поступать в магистратуру или аспирантуру в Украине, должны обязательно сдавать Единый вступительный экзамен - независимо от выбранной специальности или формы обучения. Экзамен состоит из двух частей: теста общей учебной компетентности и теста по иностранному языку.
Основную сессию проведут в период с 21 июня по 12 июля, а результаты обнародуют до 18 июля. Дополнительная сессия запланирована на 29 июля - 18 августа, ее результаты объявят до 22 августа.
Украинцы, которые сейчас находятся за пределами страны, также могут пройти тестирование в определенных городах за рубежом. Однако количество мест ограничено, поэтому регистрироваться стоит как можно раньше.
Для поступления в аспирантуру в этом году ввели еще одно испытание - Единый вступительный экзамен по методологии научных исследований. Он будет включать 100 заданий с выбором правильного ответа.
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