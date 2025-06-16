Дали еще два дня: абитуриенты могут зарегистрироваться на ЕВЭ и ЕПВИ 16 и 17 июня

Как пройти регистрацию

Зарегистрироваться на ЕВЭ, ЕПВИ или ЕВИ можно будет 16 и 17 июня 2025 года. Процедуру проводит приемная комиссия выбранного учреждения высшего образования очно (с личным присутствием абитуриента) или дистанционно. Если вы выбрали второй вариант, то нужно:

прислать на электронную почту скан-копии регистрационных документов;

заполнить заявление-анкету с указанием всех данных для оформления экзаменационного листа.

Что происходит после регистрации

Для зарегистрированных абитуриентов будет создана информационная страница "Кабинет участника вступительных испытаний" на сайте УЦОКО. Войти на нее можно будет по номеру экзаменационного листа и PIN-коду.

До 26 июля включительно все участники дополнительной сессии получат на своих страницах индивидуальные приглашения. Дополнительные сессии пройдут исключительно в Украине.