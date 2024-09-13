Далі - практика. Українські пілоти у Румунії проходять "теорію" польотів на F-16

За його словами, чотири перші пілоти з України прибули у Румунію на початку цього тижня та розпочали "теоретичну підготовку".

Він зауважив, що практичні заняття можуть розпочатися "до кінця року".

Що відомо про винищувач F-16

Винищувач F-16 - це багатоцільовий легкий бойовий літак, розроблений у США компанією General Dynamics (нині Lockheed Martin). Він створений для виконання різних бойових завдань, зокрема повітряних боїв, ударів по наземних цілях і розвідки. F-16 має високу маневровість, здатний нести широкий спектр озброєння, включаючи ракети "повітря-повітря" і "повітря-земля", а також бомби.

Завдяки своїм бойовим характеристикам і відносно невисокій вартості, F-16 широко використовується в багатьох країнах світу. Він залишається на озброєнні багатьох військово-повітряних сил і часто модернізується для підтримання актуальних технологічних вимог.

Що передувало

У липні цього року Україна отримала перші винищувачі F-16, а навчальний центр F-16 у Румунії підготував першу групу пілотів.

Нещодавно міністр оборони України Рустем Умєров розповів, що винищувачів F-16 в українському небі стане більше, а група українських пілотів вже почала проходити підготовку в Румунії.

29 серпня ЗМІ почали повідомляти про те, що в Україні розбився один з винищувачів F-16. Пізніше Повітряні сили повідомили про загибель пілота Олексія Меся, а Генеральний штаб ЗСУ підтвердив втрату F-16.

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