Далее - практика. Украинские пилоты в Румынии проходят "теорию" полетов на F-16

По его словам, четыре первых пилота из Украины прибыли в Румынию в начале этой недели и начали "теоретическую подготовку".

Он отметил, что практические занятия могут начаться "до конца года".

Что известно об истребителе F-16

Истребитель F-16 – это многоцелевой легкий боевой самолет, разработанный в США компанией General Dynamics (ныне Lockheed Martin). Он создан для выполнения различных боевых задач, в том числе воздушных боев, ударов по наземным целям и разведке. F-16 обладает высокой маневровостью, способен нести широкий спектр вооружения, включая ракеты "воздух-воздух" и "воздух-земля", а также бомбы.

Благодаря своим боевым характеристикам и относительно невысокой стоимости F-16 широко используется во многих странах мира. Он остается на вооружении многих военно-воздушных сил и часто модернизируется для поддержки актуальных технологических требований.

Что предшествовало

В июле этого года Украина получила первые истребители F-16, а учебный центр F-16 в Румынии подготовил первую группу пилотов .

Недавно Министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что истребителей F-16 в украинском небе станет больше, а группа украинских пилотов уже начала проходить подготовку в Румынии.

29 августа СМИ начали сообщать о том, что в Украине разбился один из истребителей F-16 . Позже Воздушные силы сообщили о гибели пилота Алексея Меся, а Генеральный штаб ВСУ подтвердил потерю F-16 .

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