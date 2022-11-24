ua ru
Чт, 24 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Дальше полное уничтожение". Лукашенко жалобно призвал Украину к переговорам

Новина українською →
Четверг 24 ноября 2022 13:27
"Дальше полное уничтожение". Лукашенко жалобно призвал Украину к переговорам Фото: Александр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Жалкий белорусский диктатор Александр Лукашенко призвал Украину "остановиться" и начать переговоры с Россией, поскольку дальше страну якобы ожидает "полное уничтожение".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание Meduza.

По словам диктатора, в начале войны глава Кремля Владимир Путина угрожал Украине "потерей государственности", однако сегодня стране грозит "полное уничтожение".

"Действительно, все сейчас в руках Украины. Если они не хотят гибели - к тому же в огромном количестве - людей. Трудно, тяжело, но нужно остановиться, нужно это прекратить, потому что дальше будет полное уничтожение Украины", - заявил Лукашенко во время разговора с журналистами.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, после массированных ударов России не может идти речь о мирных переговорах с Кремлем.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр Лукашенко Беларусь Война в Украине Российская Федерация
NEWS
Оборона ВСУ на Донбассе и потуги оккупантов захватить Угледарский выступ: карты боев
Оборона ВСУ на Донбассе и потуги оккупантов захватить Угледарский выступ: карты боев
DAILY
Россия шагает в темноту. Почему ракетный террор ничего не изменит
Ростислав Шаправскийглавный редактор Россия шагает в темноту. Почему ракетный террор ничего не изменит