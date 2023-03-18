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Далі лише гірше. Подоляк описав "досягнення" Путіна з початку війни

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Субота 18 березня 2023 12:05
Далі лише гірше. Подоляк описав "досягнення" Путіна з початку війни Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

З початку війни проти України Росія здобула неабияких "досягнень", серед яких вигнання з Європи, знищення власної армії та ордер на арешт диктатора.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

Як відзначив Подоляк, "план" російського диктатора Володимира Путіна ймовірно полягав у:

  • вигнанні Росії з Європи;
  • самогубстві "російського світу" в Україні;
  • самодискредитації й знищення власної ж армії;
  • економічної ізоляції Росії.

"І, нарешті, ордер на арешт Путана в якості особистої "винагороди". Сильно. Все буде ще гірше для Росії", - додає радник голови Офісу президента.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Володимира Путіна й уповноваженої при президентові Росії з прав дитини Марії Олексіївни Львової-Белової.

Генеральний прокурор України Андрій Костін пояснив що дає ордер Гааги на арешт.

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