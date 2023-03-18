Далі лише гірше. Подоляк описав "досягнення" Путіна з початку війни
З початку війни проти України Росія здобула неабияких "досягнень", серед яких вигнання з Європи, знищення власної армії та ордер на арешт диктатора.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.
Як відзначив Подоляк, "план" російського диктатора Володимира Путіна ймовірно полягав у:
- вигнанні Росії з Європи;
- самогубстві "російського світу" в Україні;
- самодискредитації й знищення власної ж армії;
- економічної ізоляції Росії.
"І, нарешті, ордер на арешт Путана в якості особистої "винагороди". Сильно. Все буде ще гірше для Росії", - додає радник голови Офісу президента.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Володимира Путіна й уповноваженої при президентові Росії з прав дитини Марії Олексіївни Львової-Белової.
Генеральний прокурор України Андрій Костін пояснив що дає ордер Гааги на арешт.
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