Дальше только хуже. Подоляк описал "достижения" Путина с начала войны

С начала войны против Украины Россия получила незаурядные "достижения", среди которых изгнание из Европы, уничтожение собственной армии и ордер на арест диктатора.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"И, наконец, ордер на арест Путана в качестве личного "вознаграждения". Сильно. Все будет еще хуже для России", - добавляет советник главы Офиса президента.

Как отметил Подоляк, "план" российского диктатора Владимира Путина вероятно состоял в:

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченной при президенте России по правам ребенка Марии Алексеевны Львово-Беловой.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин объяснил, что дает ордер Гааги на арест.

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