Дали лише 30 днів. Українців за кордоном зобов'язали повернутися та стати на облік у ТЦК

Кабінет міністрів зобов'язав українців за кордоном особисто стати на військовий облік у територіальних центрах комплектування (ТЦК). Фактично їм треба повернутись і зробити це до 16 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову №563 ..

Повернутися до 16 червня та стати на облік

Порядок організації та ведення військового обліку доповнили такими нормами.

Українці призовного віку з 18 до 60 років мають протягом 60 днів уточнити персональні дані у територіальному центрі комплектування (ТЦК) або через Центри адмінпослуг та електронний кабінет (додаток "Резерв+"). До 16 липня включно.

При цьому громадяни України, які знімалися з військового обліку у зв'язку з виїздом з країни більше ніж на три місяці, зобов'язані протягом 30 днів з набрання чинності постановою № 563 від 16 травня стати на військовий облік.

Згідно з документом, зробити це можна через особисте прибуття до ТЦК на вибір. Тобто приїхати в Україну та стати на облік до 16 червня.

Таким чином, українські військовозобов'язані чоловіки та жінки (медики та фармацевти) за кордоном підлягають обліку на тих самих принципах, як і ті, хто перебуває в країні.

"Військовий облік громадян України, які постійно чи тимчасово перебувають за кордоном, здійснюється районними (міськими) ТЦК, органами СБУ, відповідними підрозділами розвідувальних органів на загальних засадах", - йдеться у постанові.

Норма не застосовується до працівників дипломатичних установ.

Що ще змінюється

Призовники, військовозобов'язані та резервісти, які виїжджають за кордон, більше не знімаються з військового обліку в ТЦК.

Крім того, закордонні дипломатичні установи України вестимуть інформування призовників віком від 18 до 25 років, які перебувають на постійному чи тимчасовому консульському обліку.

А також інформуватимуть військовозобов'язаних та резервістів без відстрочки від мобілізації та сприятимуть їхньому поверненню в Україну.

Дипломатичні установи повідомлятимуть про взяття на постійний або тимчасовий консульський облік або зняття з нього ТЦК, органи СБУ, відповідні підрозділи розвідувальних органів за місцем їх перебування на військовому обліку.

Зазначимо, що раніше зняття з обліку для виїзду за кордон проводилося після особистого прибуття до ТЦК з документами, що підтверджують право на виїзд. Більше такої норми немає.

Обмеження для "ухилянтів" за кордоном

Згідно із законом про мобілізацію, українці за кордоном до 16 липня теж мають оновити облікові дані. Але зробити це можна віддалено за телефоном, електронною поштою або через додаток "Резерв+".

Минулого тижня для цього було затверджено експериментальний проект. Для уточнення даних треба встановити застосунок на смартфон, пройти ідентифікацію через BankID, а також оновити інформацію про адресу проживання, номер телефону та e-mail.

Зазначимо, у квітні за рішенням МЗС закордонні дипломатичні установи перестали надавати консульські послуги чоловікам призовного віку.

З 18 травня прийом заяв відновився. Проте чоловіки віком 18-60 років мають разом із заявою подати військово-обліковий документ. Причому після 18 червня лише в електронному вигляді.

Саме з 18 червня його можна буде сформувати в електронному кабінеті "Резерв+". Для отримання консульської послуги потрібно пред'явити його та код, який консул зможе відсканувати зі смартфона, підтвердити актуальність облікових даних та можливість надати послугу.

Для отримання консульської послуги електронний військово-обліковий документ має бути достовірним та актуальним, тобто сформованим не раніше ніж за 3 дні до звернення до консульської установи. Якщо документ є старшим за 3 дні, перед зверненням слід заново сформувати його в електронному кабінеті призовника.

Обліковий документ можна не подавати у трьох випадках:

оформлення "білого паспорта" на повернення в Україну

послуга в інтересах дитини, другий батько якої іноземець

якщо за послугою звертається заарештований або позбавлений волі заявник

Нагадаємо, Кабінет міністрів також ухвалив іншу постанову, якою уточнюється порядок мобілізації в Україні. Зокрема, норми стосуються вручення повісток, перевірки облікових документів, надання відстрочки та проходження медкомісії.

Докладніше про це читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.