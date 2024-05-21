Дали всего 30 дней. Украинцев за границей обязали вернуться и встать на учет в ТЦК
Кабинет министров обязал украинцев за границей лично встать на воинский учет в территориальных центрах комплектования (ТЦК). Фактически им нужно вернуться и сделать это до 16 июня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление №563.
Вернуться до 16 июня и встать на учет
Порядок организации и ведения воинского учета дополнили следующими нормами.
Украинцы призывного возраста с 18 до 60 лет должны в течение 60 дней уточнить персональные данные в территориальном центре комплектования (ТЦК) или через Центры админуслуг и электронный кабинет (приложение "Резерв+"). До 16 июля включительно.
При этом граждане Украины, которые снимались с воинского учета в связи с выездом из страны больше чем на три месяца, обязаны в течение 30 дней со дня вступления в силу постановления № 563 от 16 мая встать на воинский учет.
Согласно документу, сделать это можно путем личного прибытия в ТЦК на выбор. То есть приехать в Украину и встать на учет до 16 июня.
Таким образом, украинские военнообязанные мужчины и женщины (медики и фармацевты) за рубежом подлежат учету на тех же принципах, как и те, кто находится в стране.
"Воинский учет граждан Украины, которые постоянно или временно находятся за границей, осуществляется районными (городскими) ТЦК, органами СБУ, соответствующими подразделениями разведывательных органов на общих началах", - говорится в постановлении.
Норма не применяется к работникам дипломатических учреждений.
Что еще меняется
Призывники, военнообязанные и резервисты, которые выезжают за границу, больше не снимаются с воинского учета в ТЦК.
Кроме того, зарубежные дипломатические учреждения Украины будут вести информирование призывников в возрасте от 18 до 25 лет, которые находятся на постоянном или временном консульском учете.
А также информировать военнообязанных и резервистов без отсрочки от мобилизации и способствовать их возвращению в Украину.
Дипломатические учреждения будут сообщать о взятии на постоянный или временный консульский учет или снятие с него ТЦК, органам СБУ, соответствующим подразделениям разведывательных органов по месту нахождения их на воинском учете.
Отметим, ранее снятие с учета для выезда за границу проводилось после личного прибытия в ТЦК с документами, которые подтверждают право на выезд. Больше такой нормы нет.
Ограничения для "уклонистов" за границей
Согласно закону о мобилизации, украинцы за границей до 16 июля тоже должны обновить учетные данные. Но сделать это можно удаленно по телефону, электронной почте или через приложение "Резерв+".
На прошлой неделе для этого был утвержден экспериментальный проект. Для уточнения данных нужно установить приложение на смартфон, пройти идентификацию через BankID, а также обновить информацию об адресе проживания, номере телефона и e-mail.
Отметим, в апреле по решению МИД зарубежные дипломатические учреждения перестали предоставлять консульские услуги мужчинам призывного возраста.
С 18 мая прием заявлений возобновился. Однако мужчины в возрасте 18-60 лет должны вместе с заявлением подать военно-учетный документ. Причем после 18 июня только в электронном виде.
Именно с 18 июня его можно будет сформировать в электронном кабинете "Резерв+". Для получения консульской услуги нужно предъявить его и код, который консул сможет отсканировать со смартфона, подтвердить актуальность учетных данных и возможность предоставить услугу.
Для получения консульской услуги электронный военно-учетный документ должен быть достоверным и актуальным, то есть сформированным не ранее чем за 3 дня до обращения в консульское учреждение. Если документ старше 3 дней, перед обращением следует заново сформировать его в электронном кабинете призывника.
Учетный документ можно не подавать в трех случаях:
- оформление "белого паспорта" на возвращение в Украину
- услуга в интересах ребенка, второй родитель которого иностранец
- если за услугой обращается арестованный или лишенный свободы заявитель
Напомним, Кабинет министров также принял другое постановление, которым уточняется порядок мобилизации в Украине. В частности, нормы касаются вручения повесток, проверки учетных документов, предоставления отсрочки и прохождения медкомиссии.
Подробнее об этом читайте в отдельном материале РБК-Украина.
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