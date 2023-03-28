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Далі холоднішатиме, але не довго. Синоптик розповіла, коли чекати потепління в Україні

Фото: синоптик розповіла, коли в Україні знову потеплішає (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Найближчим часом в Україні й надалі холодатиме. Хоча потепління повернеться вже до кінця тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"Далі холоднішатиме: вночі 0...-2 градуси, вдень 0...+2 градуси тепла. Потепління прийде в кінці тижня", - розповіла вона.

Як повідомлялось, 27 березня був найтеплішим днем у найближчій перспективі, бо вже з 28 березня в Україну прийшло суттєве похолодання, яке першими відчули мешканці західних регіонів.

При цьому похолодання принесе із собою не лише різке зниження температури - від високих "плюсів" до невеликих "мінусів", а й дощ, місцями сніг, які не лише ускладнять ситуацію на дорогах, а й погіршать самопочуття.

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