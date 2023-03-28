Дальше будет холодать, но не долго. Синоптик рассказала, когда ждать потепления в Украине

"Дальше будет холодать: ночью 0...-2 градуса, днем 0...+2 градуса тепла. Потепление придет в конце недели", - рассказала она.

Как сообщалось, 27 марта был самым теплым днем в ближайшей перспективе, потому что уже с 28 марта в Украину пришло существенное похолодание, которое первыми почувствовали жители западных регионов.

При этом похолодание принесет с собой не только резкое снижение температуры - от высоких "плюсов" до небольших "минусов", но и дождь, местами снег, которые не только усложнят ситуацию на дорогах, но и ухудшат самочувствие.

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