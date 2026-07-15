"Далі буде": Федоров зробив заяву після повідомлень про втрату посади

Міністр оборони Михайло Федоров опублікував підсумкове звернення, у якому розповів про результати своєї роботи на посаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Федорова у Telegram .

"Це була велика честь - служити українському народу на посаді міністра оборони", - наголосив він.

Що вдалося зробити

1. Відключити російським військам Starlink, що, за словами Федорова, суттєво обмежило їхні можливості у війні дронів.

2. Значно збільшити закупівлі безпілотників, інвестувавши кошти у FPV-дрони, розвідку, перехоплювачі, НРК та deep-strike.

3. Запустити програму "Логістичний локдаун", яка допомогла порушити логістику російських військ і розпочати ізоляцію Криму.

4. Продовжити фінансування програми "Лінія дронів" для забезпечення Сил безпілотних систем.

5. Запустити програму підтримки сучасних дроново-штурмових підрозділів.

6. Запровадити 70% передоплати за закупівлі через портал Brave1 Market.

7. Реформувати систему оборонних закупівель і вперше провести тендери на далекобійну артилерію та сотні тисяч дронів.

8. Вперше через тендер закупити для війська тисячі пікапів, багі та квадроциклів.

9. Інтегрувати нові підходи до роботи Повітряних сил, що, за словами Федорова, підвищило ефективність перехоплення дронів і крилатих ракет.

10. Вперше законтрактувати ракети Patriot PAC-2 GEM-T та подати заявку на закупівлю PAC-3 за кошти європейського кредиту.

11. Запустити прогнозоване базове забезпечення бойових бригад і корпусів безпілотниками.

12. Створити масштабну грантову програму для українських виробників ракет і вибухових речовин.

13. Розпочати реформу військової служби, зокрема нову систему контрактів, рекрутингу та мотивації військових.

14. Провести три засідання у форматі "Рамштайн", після яких партнери оголосили про 40 млрд доларів підтримки України.

15. Запустити механізм використання європейського кредиту для фінансування українських оборонних потреб.

16. Знайти рішення для масштабування виробництва дешевих ракет проти реактивних "Шахедів" і підписати рекордний контракт.

17. Провести успішне випробування української балістичної ракети, підвищивши її точність і зменшивши вартість виробництва.

18. Підписати контракт на закупівлю винищувачів Gripen.

19. Спланувати та реалізувати операцію "Ашан", яка, за словами Федорова, на пів року зупинила механізований наступ російських військ.

20. Відкрити експорт у межах програми Drone Deal для залучення інвестицій в український ОПК.

21. Запустити Trophy Lab для вивчення російських військових технологій разом із міжнародними партнерами.

22. Створити Defense AI Center A1 для прискорення впровадження штучного інтелекту в оборонній сфері.

Що не вдалося

1. Завершити організаційну трансформацію Міністерства оборони відповідно до стандартів НАТО. За словами Федорова, нову структуру вдалося запустити, однак кадрові зміни мали бути рішучішими.

2. Повністю перевести всі оборонні закупівлі на тендерну систему.

3. Сформувати культуру персональної відповідальності за ухвалені рішення. Водночас Федоров висловив переконання, що її зрештою сформує українське суспільство.

"Я продовжу працювати заради місії, з якою прийшов раніше до Міністерства оборони, - перемагати ворога асиметрією, швидкістю інновацій і силою організації. Далі буде", - підсумував Федоров.