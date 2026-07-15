ua en ru
Ср, 15 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обновление Кабмина Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

"Продолжение следует": Федоров сделал заявление после сообщений о потере должности

21:59 15.07.2026 Ср
3 мин
Что оставляет после себя Федоров в должности министра обороны?
aimg Мария Науменко
"Продолжение следует": Федоров сделал заявление после сообщений о потере должности Фото: министр обороны Украины Михаил Федоров (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Министр обороны Михаил Федоров опубликовал итоговое обращение, в котором рассказал о результатах своей работы в должности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Федорова в Telegram.

"Это была большая честь – служить украинскому народу в должности министра обороны", - подчеркнул он.

Что удалось сделать

1. Отключить российским войскам Starlink , что, по словам Федорова, существенно ограничило их возможности в войне дронов.

2. Значительно увеличить закупки беспилотников , инвестировав средства в FPV-дроны, разведку, перехватчики, НРК и deep-strike.

3. Запустить программу Логистический локдаун , которая помогла нарушить логистику российских войск и начать изоляцию Крыма.

4. Продолжить финансирование программы "Линия дронов" для обеспечения сил беспилотных систем.

5. Запустить программу поддержки современных дроново-штурмовых подразделений .

6. Ввести 70% предоплаты за закупки через портал Brave1 Market.

7. Реформировать систему оборонных закупок и впервые провести тендеры на дальнобойную артиллерию и сотни тысяч дронов.

8. Впервые через тендер закупить для войск тысячи пикапов, баги и квадроциклов .

9. Интегрировать новые подходы к работе Воздушных сил , что, по словам Федорова, повысило эффективность перехвата дронов и крылатых ракет.

10. Впервые законтрактовать ракеты Patriot PAC-2 GEM-T и подать заявку на закупку PAC-3 за счет европейского кредита.

11. Запустить прогнозируемое базовое обеспечение боевых бригад и корпусов беспилотниками.

12. Создать масштабную грантовую программу украинских производителей ракет и взрывчатых веществ.

13. Начать реформу военной службы , в том числе новую систему контрактов, рекрутинг и мотивацию военных.

14. Провести три заседания в формате "Рамштайн" , после которых партнеры объявили о 40 млрд долларов поддержки Украины.

15. Запустить механизм использования европейского кредита для финансирования украинских оборонных нужд.

16. Найти решение для масштабирования производства дешевых ракет против реактивных "Шахедов" и подписать рекордный контракт.

17. Провести успешное испытание украинской баллистической ракеты , повысив ее точность и снизив стоимость производства.

18. Подписать контракт на закупку истребителей Gripen .

19. Спланировать и реализовать операцию "Ашан" , которая, по словам Федорова, на полгода остановила механизированное наступление русских войск.

20. Открыть экспорт в рамках программы Drone Deal для привлечения инвестиций в ОПК.

21. Запустить Trophy Lab для изучения российских военных технологий вместе с международными партнерами.

22. Создать Defense AI Center A1 для ускорения внедрения искусственного интеллекта в оборонной сфере.

Что не удалось

1. Завершить организационную трансформацию Министерства обороны в соответствии со стандартами НАТО. По словам Федорова, новую структуру удалось запустить, однако кадровые изменения должны быть более решительными.

2. Полностью перевести все оборонные закупки на тендерную систему .

3. Сформировать культуру персональной ответственности за принятые решения . В то же время Федоров убежден, что ее в конечном итоге сформирует украинское общество.

"Я продолжу работать ради миссии, с которой пришел раньше в Министерство обороны, - побеждать врага асимметрией, скоростью инноваций и силой организации. Продолжение следует", - подытожил Федоров.

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский во время встречи с народными депутатами "Слуги народа" объяснил, что решил сменить министра обороны Михаила Федорова из-за конфликта с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

В то же время, по словам главы государства, Федоров останется в команде, но уже в другой роли.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Министерство обороны Украины Михаил Федоров
Новости
Украинские спецназовцы дронами поразили "энергетическую основу" Крыма
Украинские спецназовцы дронами поразили "энергетическую основу" Крыма
Аналитика
От Катовице до Бали: куда и зачем киевские застройщики переносят строительные площадки
Мария Волощукредактор РБК-Украина От Катовице до Бали: куда и зачем киевские застройщики переносят строительные площадки