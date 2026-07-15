"Продолжение следует": Федоров сделал заявление после сообщений о потере должности

Министр обороны Михаил Федоров опубликовал итоговое обращение, в котором рассказал о результатах своей работы в должности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Федорова в Telegram .

"Это была большая честь – служить украинскому народу в должности министра обороны", - подчеркнул он.

Что удалось сделать

1. Отключить российским войскам Starlink , что, по словам Федорова, существенно ограничило их возможности в войне дронов.

2. Значительно увеличить закупки беспилотников , инвестировав средства в FPV-дроны, разведку, перехватчики, НРК и deep-strike.

3. Запустить программу Логистический локдаун , которая помогла нарушить логистику российских войск и начать изоляцию Крыма.

4. Продолжить финансирование программы "Линия дронов" для обеспечения сил беспилотных систем.

5. Запустить программу поддержки современных дроново-штурмовых подразделений .

6. Ввести 70% предоплаты за закупки через портал Brave1 Market.

7. Реформировать систему оборонных закупок и впервые провести тендеры на дальнобойную артиллерию и сотни тысяч дронов.

8. Впервые через тендер закупить для войск тысячи пикапов, баги и квадроциклов .

9. Интегрировать новые подходы к работе Воздушных сил , что, по словам Федорова, повысило эффективность перехвата дронов и крылатых ракет.

10. Впервые законтрактовать ракеты Patriot PAC-2 GEM-T и подать заявку на закупку PAC-3 за счет европейского кредита.

11. Запустить прогнозируемое базовое обеспечение боевых бригад и корпусов беспилотниками.

12. Создать масштабную грантовую программу украинских производителей ракет и взрывчатых веществ.

13. Начать реформу военной службы , в том числе новую систему контрактов, рекрутинг и мотивацию военных.

14. Провести три заседания в формате "Рамштайн" , после которых партнеры объявили о 40 млрд долларов поддержки Украины.

15. Запустить механизм использования европейского кредита для финансирования украинских оборонных нужд.

16. Найти решение для масштабирования производства дешевых ракет против реактивных "Шахедов" и подписать рекордный контракт.

17. Провести успешное испытание украинской баллистической ракеты , повысив ее точность и снизив стоимость производства.

18. Подписать контракт на закупку истребителей Gripen .

19. Спланировать и реализовать операцию "Ашан" , которая, по словам Федорова, на полгода остановила механизированное наступление русских войск.

20. Открыть экспорт в рамках программы Drone Deal для привлечения инвестиций в ОПК.

21. Запустить Trophy Lab для изучения российских военных технологий вместе с международными партнерами.

22. Создать Defense AI Center A1 для ускорения внедрения искусственного интеллекта в оборонной сфере.

Что не удалось

1. Завершить организационную трансформацию Министерства обороны в соответствии со стандартами НАТО. По словам Федорова, новую структуру удалось запустить, однако кадровые изменения должны быть более решительными.

2. Полностью перевести все оборонные закупки на тендерную систему .

3. Сформировать культуру персональной ответственности за принятые решения . В то же время Федоров убежден, что ее в конечном итоге сформирует украинское общество.

"Я продолжу работать ради миссии, с которой пришел раньше в Министерство обороны, - побеждать врага асимметрией, скоростью инноваций и силой организации. Продолжение следует", - подытожил Федоров.