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Без далекобійної зброї складно вести не лише наступальну, а й оборонну операцію, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україні потрібна далекобійна зброя не тільки для того, аби мати змогу проводити наступальні дії, а й для того, щоб вести оборонні операції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського на брифінгу у Чехії.

"Без далекобійної зброї складно не тільки наступальну місію виконувати. Складно, якщо чесно, проводити оборонну операцію. Це дуже складно. Те, що ти борониш свою землю і не можеш досягти відповідної дистанції, щоб зруйнувати ворога", - сказав він.

За його словами, у росіян є дистанційна перевага. Тому далекобійна зброя важлива для оборонно-наступальних дій українських військових.

Президент України зазначив, що говорить про відповідну зброю з нашими союзниками. Перш за все із США, адже, за його словами, передача зброї залежить тільки від них.

Зеленський додав що Україна веде переговори й з іншими союзниками про передачу далекобійних снарядів до деяких систем.

Далекобійні ракети

Ще минулого року українські офіційні особи почали закликати США передати Україні далекобійні ракети ATACMS. Завдяки їм українські військові змогли б завдавати ударів по тилових районах зосередження противника. Також для використання такого озброєння Україна вже має РСЗВ HIMARS.

Тривалий час США відхиляли прохання України, та наприкінці травня президент Штатів Джо Байден підтвердив, що країна почала розглядати можливість передачі нашим військовим таких ракет.

Тим часом комітет Палати представників США із закордонних справ підтримав резолюцію із закликом до адміністрації голови Білого дому передати Україні ATACMS.

Окрім того, за даними ЗМІ, Британія готується передати Україні далекобійні ракети, а Франція розглядає можливість відправки ракет Scalp.

До того ж, Україна попросила у Німеччини передати далекобійні ракети Taurus.

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