Далекобійні ракети в Україні? Байден зробив заяву про HIMARS

Президент США Джо Байден висловився щодо передачі Україні HIMARS. У своїй заяві він нібито натякнув, що далекобійні ракети на 257 км вже могли бути передані українській стороні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.

Що сказав Байден

"Ми надаємо ці HIMARS. Є два типи. Говорячи людською мовою - це ракети, які ви можете вставити в них. Одна пролітає понад 600 миль, а інша - близько 160 (257 км) миль. Ми їм не давали тих, що йдуть на 600 миль (965 км), тому що я не хочу, щоб вони почали бомбардувати російську територію", - заявив Байден під час прес-конференції за підсумками виборів до Конгресу.

Передісторія

Нагадаємо, раніше повідомлялося далеко не про одну спробу української сторони отримати від США далекобійні ракети ATACMS, але Сполучені Штати заявляли, що поки що не схильні передавати Україні таке озброєння.

Так, ще цього літа радник президента США Джейк Салліван заявив, що Вашингтон ще не готовий постачати Україні ракети великої дальності ATACMS до HIMARS. І Такою нібито є позиція американського президента Джо Байдена.

Втім, вже на початку жовтня посол України у США Оксана Маркарова повідомила, що Київ активно обговорює з Вашингтон питання передачі ракет великої дальності. А видання The Wall Street Journal повідомило, що Україна нібито запросила ATACMS для продовження наступу у 2023 році.

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