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Б'ють далі, ніж HIMARS. Україна обговорює зі США постачання нових ракет, - Маркарова

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Вашингтон, Вівторок 04 жовтня 2022 11:10
Б'ють далі, ніж HIMARS. Україна обговорює зі США постачання нових ракет, - Маркарова Фото: посол України у США Оксана Маркарова (mof.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Україна обговорює зі США постачання ракет, які з радіусом дії вищі, ніж у систем залпового вогню HIMARS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова посла України в США Оксани Маркарової в інтерв'ю CNN.

"Ми сподіваємося, що США нададуть нам озброєння. Ми покажемо не тільки ефективне застосування його, а й як відповідально його будуть використовувати", - сказала вона.

Відповідаючи на запитання, чи надасть Україна США право контролювати вибір цілей у разі постачання ракет з дальністю польоту понад 100 км, Маркарова зазначила: "Ми завжди тісно працюємо з нашими партнерами. Наші міністри оборони та головнокомандувачі проводять регулярні бесіди. Обговорення йдуть також на базі Рамштайн. Так що я не думаю, що між нами є якесь непорозуміння".

Нагадаємо, раніше телеканал CNN повідомив, що Україна звернулася до США з проханням передати ракетні системи ATACMS з умовою узгоджувати цілі, які атакуватимуть ЗСУ.

Як відомо, це не перша спроба України отримати далекобійні ракети ATACMS. Але Сполучені Штати заявляли, що поки що не схильні передавати Україні таке озброєння.

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