Дальнобойные ракеты в Украине? Байден сделал заявление о HIMARS

Президент США Джо Байден высказался по поводу передачи Украине HIMARS. В своем заявлении он якобы намекнул, что дальнобойные ракеты на 257 км уже могли быть переданы украинской стороне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.

Что сказал Байден

"Мы предоставляем эти HIMARS. Есть два типа. Говоря на человеческом языке - это ракеты, которые вы можете вставить в них. Одна пролетает более 600 миль, а другая - около 160 (257 км) миль. Мы им не давали идущих на 600 миль (965 км), потому что я не хочу, чтобы они начали бомбить российскую территорию", - заявил Байден на пресс-конференции по итогам выборов в Конгресс.

Предыстория

Напомним, ранее сообщалось далеко не об одной попытке украинской стороны получить от США дальнобойные ракеты ATACMS, но Соединенные Штаты заявляли, что пока не склонны передавать Украине такое вооружение.

Еще этим летом советник президента США Джейк Салливан заявил, что Вашингтон еще не готов поставлять Украине ракеты большой дальности ATACMS для HIMARS. И такова якобы позиция американского президента Джо Байдена.

Впрочем, уже в начале октября посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила, что Киев активно обсуждает с Вашингтоном вопросы передачи ракет большой дальности. А издание The Wall Street Journal сообщило, что Украина якобы запросила ATACMS для продолжения наступления в 2023 году.

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