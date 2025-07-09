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Далеко не всі дрони – "Шахеди". Ігнат пояснив, скільки РФ випустила вночі ударних безпілотників

Фото: у Повітряних силах розповіли, скільки РФ випустила вночі ударних безпілотників (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні вночі, 9 липня, атакували територію України 728 безпілотниками різних типів. При цьому більша кількість з них – це дрони-імітатори.

Про це заявив начальник управління комунікацій Повітряних Сил полковник Юрій Ігнат, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір національного телемарафону.

"Давайте одразу трошки градус напруги трохи знімемо. Скажімо, що не "Шахедів" летіла така кількість. "Шахедів" летіло усього трохи більше трьохсот, і велика кількість їх була знищена протиповітряною обороною", - зазначив начальник управління комунікацій Повітряних Сил.

За його словами, цього разу протиповітряна оборона непогано впоралась. Він також додав, що є певні наслідки від "Кинжалів", хоча далеко не всі вони долетіли до своїх цілей.

Ігнат також зазначив, що добре себе проявили дрони-перехоплювачі. Цієї ночі на їх рахунку десятки збитих ворожих безпілотників.

Масований обстріл України 9 липня

Цієї ночі росіяни вдались до масованого обстрілу України дронами та ракетами. Під час атаки вибухи лунали у Києві, а також низці інших міст. Втім, ключовою ціллю для ворога стали західні регіони України.

Луцьк, своєю чергою, пережив сьогодні найбільш масовану атаку дронів та ракет. Внаслідок обстрілу у місті виникли пожежі. Також під ударом була Київська область. Однією з цілей ворога став район Броварів.

За даними Повітряних сил ЗСУ, ворог застосував 741 засіб повітряного нападу, серед яких 728 безпілотних літальних апаратів.

Більше подробиць про комбіновану атаку на Україну 9 липня – читайте у матеріалі РБК-Україна.

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