Далеко не все дроны - "Шахеды". Игнат объяснил, сколько РФ выпустила ударных беспилотников

"Давайте сразу немножко градус напряжения немного снимем. Скажем, что не "Шахедов" летело такое количество. "Шахедов" летело всего чуть больше трехсот, и большое количество их было уничтожено противовоздушной обороной", - отметил начальник управления коммуникаций Воздушных Сил.

По его словам, на этот раз противовоздушная оборона неплохо справилась. Он также добавил, что есть определенные последствия от "Кинжалов", хотя далеко не все они долетели до своих целей.

Игнат также отметил, что хорошо себя проявили дроны-перехватчики. Этой ночью на их счету десятки сбитых вражеских беспилотников.