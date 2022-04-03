Далека от завершения: в Белом доме высказались касаемо войны в Украине

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN .

" Я думаю, что украинцы выиграют войну вокруг Киева и в северной части страны. И это огромная заслуга их боевых действий и поддержки, которую им оказывают Соединенные Штаты и наши союзники по НАТО. Мы посылаем оружие в Украину почти ежедневно", - заявил Клейн.

Также глава администрации Белого дома добавил, что есть достаточно доказательств того, что президент Российской Федерации Владимир Путин отводит свои войска из северной части Украины, чтобы перебросить их к восточному направлению, чтобы восстановить там боевые действия.

"Так что я думаю, что украинцы пока побеждают, но эта война, к сожалению, далека от завершения", - отметил Кляйн.