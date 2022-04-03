Далека до завершення: у Білому домі висловились щодо війни в Україні

Голова адміністрації Білого дому Рон Клейн висловився щодо війни Російської Федерації проти України. Вважає, що війна є далекою до завершення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN .

" Я думаю, що українці виграють війну навколо Києва та у північній частині країни. І це величезна заслуга їхніх бойових дій та підтримки, яку їм надають Сполучені Штати та наші союзники по НАТО. Ми посилаємо зброю в Україну майже щодня", - заявив Клейн.

Також голова адміністрації Білого дома додав, що є достатньо доказів того, що президент Російської Федерації Володимир Путін відводить свої війська з північної частини України, аби перекинути їх до східного напрямку, щоб відновити там бойові дії.

"Так що я думаю, що українці поки що перемагають, але ця війна, на жаль, далека від завершення", - зауважив Клейн.